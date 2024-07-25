ومن المتوقع أن تُعزز هذه العقود قيمة كل فريق من فرق الدوري ورواتب أبرز نجوم كرة السلة، بالإضافة إلى توسيع تغطية المباريات لمتابعي البث التلفزيوني الأميركي والعالمي وكذلك المشاهدين عبر البث الرقمي.

وأفادت تقارير من شبكة "إي أس بي أن"، صحيفة "وول ستريت" ومجلة "فوربس" إلى أن هذه الصفقة تُقدّر قيمتها بـ76 مليار دولار.

وقال مفوّض رابطة الدوري آدم سيلفر "اتفاقياتنا الإعلامية العالمية الجديدة مع ديزني وأن بي سي يونيفرسال وأمازون ستزيد من مدى وصول وإمكانية وصول مباريات الدوري الأميركي للمحترفين للجماهير في الولايات المتحدة وحول العالم".

وأضاف "سيوزّع هؤلاء الشركاء محتوانا عبر مجموعة واسعة من المنصات ويساعدون في تحويل تجربة المشجعين على مدار العقد المقبل".