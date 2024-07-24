وبحسب بيان نشره مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، قال البدر إن الشركة حريصة على توسيع نطاق أعمالها في مصر، لما تمثله السوق المصرية من "أهمية كبيرة للشركة".

وأوضح، أن شركة "المراعي" توفر 20 ألف فرصة عمل في مصر، فيما تبلغ صادراتها 50 مليون دولار، وفقاً لبيان لمجلس الوزراء المصري.

وجاءت التصريحات على هامش اجتماع بين ممثلي شركة المراعي السعودية والشركة التابعة لها في مصر "بيتي"، مع رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.

وخلال اللقاء، تحدث المدير الإقليمي لشركة المراعي، فراس حمودة، عن مختلف المراحل الإنتاجية في مصانع الشركة وما تتضمنه من إجراءات ترتبط بالجودة ومتابعة منتجات الشركة التي يتم تصديرها لعدد من دول المنطقة خاصة في منطقة الخليج العربي.