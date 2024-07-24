تحركات الأسهم

أغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي منخفضا بنسبة 0.6 بالمئة، وكان قطاع التكنولوجيا أكبر الخاسرين بين القطاعات بتراجعه 2.4 بالمئة، مع تراجع سهم شركة (إيه.إس.إم إنترناشيونال) لمعدات صناعة الرقائق الهولندية 9.4 بالمئة على الرغم من رفع توقعاتها للربع الثالث بعد أن تجاوزت طلبات الربع الثاني تقديرات المحللين.

وانخفضت أسهم (إل.في.إم.إتش)، أكبر شركة للسلع الفاخرة في العالم، 4.7 بالمئة بعد أن فاقت التقديرات مبيعات الربع الثاني.

وخسر المؤشر "كاك 40" القياسي الفرنسي 1.1 بالمئة، متخلفا عن أداء البورصات الإقليمية الأخرى.

وخسر سهم قطاع البنوك الأوروبية 0.5 بالمئة، مع تراجع سهم دويتشه بنك 8.3 بالمئة بعد أن تكبد البنك الألماني أول خسارة في أربع سنوات في الربع الثاني بعد تخصيص 1.3 مليار يورو (1.4 مليار دولار) لدعوى قضائية للمستثمرين.