ويمثل هذا الرقم ارتفاعاً في أعداد الركاب بنسبة 7,3 بالمئة مقارنة بهذه الفترة من العام الماضي.

وأوضح المطار في بيان الأربعاء أن حركة المرور ازدادت بفضل استقبال شركات طيران جديدة و"تضاعف الطلب في السنوات الأخيرة" على الوجهات الرئيسية في آسيا والشرق الأوسط.

وشهد مطار هيثرو، الأول في المملكة المتحدة وأوروبا على صعيد عدد الركاب، "أكثر أيامه ازدحامًا على الإطلاق" في 30 يونيو، عندما سافر 268 ألف شخص على متن أكثر من 1300 رحلة جوية.

لكن المطار سجل انخفاضًا في ايراداته بنسبة 2,9 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، رغم ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 26 بالمئة على أساس سنوي إلى 228 مليون جنيه إسترليني (نحو 294.6 مليون دولار).

وفي مطلع يوليو، طلبت هيئة الطيران المدني البريطانية من مطار هيثرو خفض الرسوم المفروضة على شركات الطيران لعامي 2025 و2026، بعد خفض سابق طلبته العام الماضي وتم تحقيقه بعد مواجهة مع شركات الطيران.

وكانت الهيئة الناظمة طلبت من المطار الرئيسي في بريطانيا مطلع عام 2023 خفض هذه الرسوم التي انعكست على اسعار التذاكر بنحو 20 بالمئة، بحجة أن أعداد الركاب عادت إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.

وحول هذا القرار، نقلت وكالة الأنباء البريطانية عن توماس وولدباي، المدير العام لمطار هيثرو، قوله "لا أعتقد أنه القرار الصحيح".

وأضاف "علينا أن نفكر في قدرتنا على الاستثمار"، مشيراً إلى أن المطار "اجتاز اربع سنوات من تداعيات كوفيد مع خسائر كبيرة لم نعوضها على الإطلاق".