وتعافت الأسعار لفترة وجيزة، إذ أنهت ثلاث جلسات متتالية من الانخفاض بسبب تراجع مخزونات الخام الأميركية وتزايد مخاطر العرض من جراء حرائق الغابات في كندا مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

تحركات الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بواقع 66 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 81.67 دولارا للبرميل بحلول الساعة 09:08 بتوقيت غرينتش.

وصعد خام غرب تكساس الأميركي في عقود سبتمبر 65 سنتا بواقع 0.8 بالمئة مسجلا 77.61 دولارا للبرميل.

وانخفضت الأسعار إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع أمس الثلاثاء، وأغلق خام برنت عند أدنى مستوياته منذ التاسع من يونيو بسبب محادثات وقف إطلاق النار في غزة، بموجب خطة أعلن عنها الرئيس الأميركي جو بايدن في مايو وبوساطة مصرية قطرية.

وعانت الأسعار أيضا بسبب استمرار المخاوف من أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، إلى إضعاف الطلب العالمي على النفط.

وخسر خام غرب تكساس الوسيط سبعة بالمئة خلال الجلسات الثلاث السابقة، بينما خسر برنت حوالي خمسة المئة.

ونقلت مصادر بالسوق عن معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة تراجعت في الأسبوع الماضي.

كما ساعدت حرائق الغابات في كندا على دعم الأسعار.

وقال محللو مؤسسة "آي.إن.جي" إن الحرائق أجبرت بعض المنتجين على تقليص الإنتاج وتهدد كمية كبيرة من الإمدادات.

وقالت مصادر في السوق، طلبت عدم الكشف عن هوياتها، إن بيانات معهد البترول الأميركي أظهرت انخفاض مخزونات الخام بمقدار 3.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 يوليو. وانخفضت مخزونات البنزين بمقدار 2.8 مليون برميل ونواتج التقطير بمقدار 1.5 مليون برميل.

وستكون تلك هي المرة الأولى التي تنخفض فيها مخزونات الخام في الولايات المتحدة لمدة أربعة أسابيع على التوالي منذ سبتمبر 2023.

ومن المقرر صدور البيانات الحكومية الرسمية عن بيانات مخزون النفط اليوم الأربعاء.