وأظهرت القراءة الأولية لمؤشر بنك هامبورغ التجاري المجمع لمديري المشتريات الذي تنشره ستاندرد اند بورز غلوبال تراجعا إلى 50.1 نقطة هذا الشهر من 50.9 نقطة في يونيو، ليفلت بفارق طفيف من النزول عن عتبة الخمسين نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش ويخالف التوقعات في استطلاع لرويترز بالارتفاع إلى 51.1 نقطة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات إلى 51.9 نقطة هذا الشهر من 52.8 نقطة في يونيو، بينما كان من المتوقع أن يرتفع إلى 53.0 نقطة.

كما انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 45.6 نقطة من 45.8 نقطة في يونيو. وانخفض مؤشر لقياس الإنتاج إلى 45.3 نقطة من 46.1 نقطة.

ومع انخفاض الطلب بأسرع وتيرة هذا العام، خفضت المصانع عدد العاملين بأكبر معدل منذ ديسمبر. وانخفض مؤشر التوظيف إلى 46.8 نقطة من 47.5 نقطة.