وبحلول الساعة 0720 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة إلى 512.3 نقطة، بفعل تراجع قطاع السلع الشخصية والمنزلية اثنين بالمئة.

وهبط سهم إل.في.إم.إتش أكبر مجموعة للسلع الفاخرة في العالم، 5.5 بالمئة بعد أن جاءت مبيعات الربع الثاني دون التوقعات مع تراجع إنفاق المتسوقين الصينيين.

وخسر المؤشر كاك 40 الفرنسي الذي يضم عملاق التجزئة 1.2 بالمئة وكان أداؤه ضعيفا بين البورصات الإقليمية.

وتراجعت أسهم التكنولوجيا 0.8 بالمئة، في ظل انخفاض 4.7 بالمئة لسهم شركة تيمينوس بعد أن خفضت شركة البرمجيات المصرفية السويسرية توقعاتها السنوية، مشيرة إلى تأثير تقرير هيندينبيرج ريسيرش للبيع على المكشوف على أدائها خلا النصف الأول من العام.

وفي وول ستريت، أثرت النتائج المخيبة للآمال لشركتي التكنولوجيا الأميركيتين العملاقتين تسلا وألفابت على المعنويات أيضا.

وخسر سهم دويتشه بنك 7.7 بالمئة بعد أن سجل أكبر بنك في ألمانيا أول خسارة له في أربع سنوات في الربع الثاني.