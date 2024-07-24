وقالت الشركة في بيان، الأربعاء، إن المشروع يتضمن تطوير برج مكتبي فاخر من الفئة الممتازة بمساحة صافية قابلة للتأجير تبلغ 88 ألف متر مربع، والذي سيتضمن أيضاً فندق بوتيك فاخر ووحدات سكنية تحمل علامة تجارية.

يقام البرج على قطعة أرض تجارية مميزة بنظام التملك الحر وهي من أواخر قطع الأراضي المزدوجة المتبقية غير المطوّرة في هذا الموقع الاستراتيجي.

سيوفر المشروع، المقرر اكتماله وتسليمه بحلول الربع الأخير من عام 2027، ربطاً سلساً مع شبكات النقل الرئيسية بالإمارة، حيث يقع على مسافة قريبة سيراً على الأقدام من محطة مترو أبراج الإمارات.

ويعد هذا المشروع الأول من نوعه للدار في قطاع العقارات التجارية بإمارة دبي، ويأتي استكمالاً لخططها التي كشفت عنها في عام 2023 لتطوير مجموعة من الأصول التجارية الجديدة ضمن ثلاث وجهات رئيسية بأبوظبي، استجابةً للطلب المتزايد من المستأجرين من كبرى الشركات الإقليمية والدولية من مختلف أنحاء دولة الإمارات.

قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: "تُمثل دبي سوق نمو واعدة ومهمة للدار، وبالتالي ستواصل المجموعة تعزيز حضورها في فئات الأصول العقارية الرئيسية بالإمارة".

وتماشياً مع استراتيجيتها الهادفة إلى تنويع محفظة أصولها، وقعت الدار اتفاقية مع شركة "سويد آند سويد" للاستحواذ على مبنى "6 فلك" المكتبي العصري من الفئة الممتازة في مدينة دبي للإنترنت.

ويُعد هذا المبنى، الذي تم الانتهاء من تطويره وإنشائه في مارس 2024، أحد أعلى الأصول العقارية جودة في مدينة دبي للإنترنت، وتبلغ مساحته الصافية القابلة للتأجير 9,100 متر مربع. ويُعتبر العقار، المؤجر بالكامل، واحداً من آخر المشاريع المُقامة على قطع أراضي بنظام التملك الحر في المنطقة، وتضم قائمة مستأجريه شركات معروفة من ضمنها " رولاند بيرغر" و"ميِرك"، و"آي إف إس" (IFS). ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة خلال الأسابيع المقبلة بعد الحصول على الموافقات النهائية من الجهات المختصة.

وتشكل هذه الاستثمارات الاستراتيجية محطةً بارزةً ضمن خطط النمو الطموحة للدار وأولى خطوات المجموعة في قطاع العقارات التجارية خارج إمارة أبوظبي. وقد سجّلت محفظة الأصول التجارية التابعة للدار نمواً ملحوظاً خلال العامين الماضيين، وهي تضم حالياً 13 أصلاً تشغيلياً بمساحة صافية قابلة للتأجير تتجاوز 465 ألف متر مربع وبمعدل إشغال يبلغ 97 بالمئة.