وبعد الازدهار الذي عرفته في السنوات التالية لجائحة كوفيد، شهدت المجموعة التي يرأسها برنار أرنو انخفاض مبيعاتها بنسبة واحد في المئة، إذ بلغت فيمتها 41.677 مليار يورو، وهو مستوى دون توقعات محللي "بلومبرغ" (42.13 مليار يورو) و"فاكتسيت" (42.3 مليار يورو).

ورأى لوكا سولكا من مصرف "بيرنستين" أن "إل في إم إتش تتباطأ في سياق الاعتدال في الطلب على المنتجات الفاخرة".

ومن أبرز ما عانته المجموعة المصنّعة لحقائب "لوي فويتون" وفساتين "ديور" وأحذية "بيرلوتي"، انخفاض مبيعات القسم الرئيسي للمجموعة، وهو قسم الأزياء والسلع الجلدية، بنسبة 2 بالمئة إلى 20.77 مليار يورو، وتراجعاً بنسبة 6 في المئة في الأرباح التشغيلية لهذا القسم.

ومع ذلك، لا تزال الأزياء والسلع الجلدية تحقق ربحية عالية جداً (هامش 38.8 بالمئة). وعلى مستوى المجموعة بأكملها، بلغ هامش التشغيل 25.5 في المئة بالنصف الأول من السنة، أي أقل من النصف الأول من عام 2023 (27.4 بالمئة).

وانخفضت مبيعات الساعات والمجوهرات ("أوبلو" Hublot و"تاغ هوير" TAG Heuer و"شوميه" Chaumet وسواها) بنسبة 5 بالمئة إلى 5.15 مليارات يورو. وذكّرت "إل في إم إتش" بأنها استحوذت أخيراً على شركة "ليبيه 1839" L'Epée 1839 السويسرية المتخصصة في صناعة الساعات الراقية. وقبل أسبوع من نشر النتائج، أعلنت المجموعة عن تغييرات على رأس "أوبلو" و"تاغ هوير" في القسم الذي يرأسه فريديريك أرنو، أحد أبناء برنار أرنو، منذ يناير الفائت.

أما بالنسبة للنبيذ والمشروبات الروحية التي عانت انخفاض الطلب على الكونياك في الصين و"استقرار" الطلب على الشمبانيا، فقد انخفضت مبيعاتها بنسبة 12 بالمئة إلى 2.8 مليار يورو.

وشهدت العطور ومستحضرات التجميل ("سوفاج" Sauvage و"مِس ديور" Miss Dior و"جادور" J'adore وسواها) زيادة في مبيعاتها بنسبة 3 بالمئة، متجاوزة عتبة أربعة مليارات يورو.

أما سلسلة متاجر "سيفورا" Sephora للتجميل فرفعت مبيعات قسم "التوزيع الانتقائي" بنسبة 3 بالمئة إلى 8.6 مليارات يورو، في حين لم يستعد أداء مراكز التسوق في المطارات "دي إف إس" (DFS) مستواه قبل كوفيد.

"خجل السلغ الفاحرة" في الصين

وعلى الصعيد العالمي، انخفضت مبيعات "إل في إم إتش" على أساس مماثل بنسبة 10 بالمئة خلال النصف الأول في آسيا (باستثناء اليابان) وحتى بنسبة 14 بالمئة في الربع الثاني. وعلى مستوى نصف العام، تحسّن أداء هذه الشركات في الولايات المتحدة (+2 بالمئة) وأوروبا (+3 بالمئة)، بل إنه شهد ارتفاعاً بنسبة 14 بالمئة في اليابان، مستفيداً من انخفاض قيمة الين وسفر الصينيين.

وعلى غرار الشركات المنافسة لها، تواجه "إل في إم إتش" تباطؤا في الاستهلاك في الصين، وهي واحدة من الأسواق الرئيسية للمنتجات الفاخرة. ويواجه العملاق الآسيوي أزمة غير مسبوقة في قطاعه العقاري الضخم واستمرار انخفاض الاستهلاك

ولاحظت شركة "باين آند كومباني" في يونيو في دراسة لحساب مؤسسة "ألتاغاما" للسلع الفاخرة أن عدم اليقين الاقتصادي "يقوض ثقة المستهلكين من الطبقة المتوسطة ويؤدي إلى سلوك "خجل من المنتجات الفاخرة" مشابه لذلك الذي لوحظ في الولايات المتحدة خلال الأزمة المالية 2008-2009".

وفي الأسبوع المنصرم، أعلنت مجموعة "ريشمون" Richemont المنافسة، مالكة "كارتييه" عن انخفاض مبيعاتها بنسبة واحد في المئة في الربع الأول من السنة المالية، متأثرة بالانخفاض الحاد في المبيعات في الصين (-27 بالمئة).

وشهدت دار "بُربري" الإنجليزية انخفاض أرباحها السنوية خلال سنتها المالية 2023-2024، وانهارت مبيعاتها بنسبة 19 في المئة في الصين في الربع الأخير.