وضخ الصندوق، وهو الأداة الرئيسية لخطط السعودية لإنهاء اعتماد الاقتصاد على النفط، مئات المليارات من الدولارات في مشروعات منها نيوم، وهو مشروع تنمية حضري وصناعي ضخم يقام على البحر الأحمر على مساحة تعادل مساحة بلجيكا تقريبا.

ولدى الصندوق محفظة استثمارات ضخمة وواسعة النطاق تتضمن الاستثمار في تكتلات متعددة الجنسيات.

وقال الصندوق في بيان "سيكون فهد السيف مسؤولا عن توجيه وقيادة تطوير استراتيجية الاستثمار العامة لصندوق الاستثمارات العامة... مع استمراره رئيسا للإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي".

وكانت رويترز ذكرت في وقت سابق أن الصندوق يدرس إجراء إعادة هيكلة داخلية، وأن الصندوق ربما يسعى لدمج بعض أنشطته التجارية وبدء أنشطة جديدة في إطار جهود إعادة الهيكلة.

وقال مصدران لرويترز في وقت سابق إن الصندوق يأمل في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى بعض المشروعات.

وللمساعدة في تنويع التمويل، جمع الصندوق خمسة مليارات دولار من خلال بيع سندات في يناير و3.5 مليار من صكوك في أكتوبر، ويخطط لمزيد من مبيعات الديون هذا العام.

وحولت أرامكو حصة ثمانية بالمئة إلى الصندوق في مارس، مما رفع حصته في شركة النفط المملوكة للدولة إلى 16 بالمئة ومنحه فرصة تحقيق أرباح ضخمة.