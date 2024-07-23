وعزت "إس.تي.سي" في بيان للبورصة السعودية، الثلاثاء، هذا الارتفاع لأسباب منها زيادة الإيرادات بمبلغ 828 مليون ريال مقابل ارتفاع تكاليف الإيرادات 272 مليون ريال، مما أدى إلى ارتفاع اجمالي الربح بمبلغ 556 مليون ريال.

وبحسب النتائج المالية الأولية الموحدة للشركة، فقد ارتفع صافي أرباحها في فترة النصف الأول من العام الجاري إلى نحو 6.6 مليار ريال بزيادة سنوية 7.7 بالمئة، وذلك مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 4.8 بالمئة خلال نفس الفترة إلى حوالي 38.3 مليار ريال.