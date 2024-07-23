وحظرت روسيا صادرات البنزين لمدة ستة أشهر اعتبارا من الأول من مارس لكنها أعفت اتحادا اقتصاديا بقيادة موسكو وبعض البلدان المرتبطة باتفاقيات حكومية مباشرة معها بشأن إمدادات الوقود مثل منغوليا.

وفُرض الحظر لتفادي نقص الوقود ووقف ارتفاع الأسعار بعد سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة على المصافي فضلا عن أعطال فنية.

وتم تعليق الحظر في مايو حتى 30 يونيو قبل تمديد التعليق حتى نهاية يوليو.