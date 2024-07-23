وطبقا لبيان أدنوك للإمداد والخدمات لبورصة أبوظبي فإن السفن التي سيتم بناؤها هي تسع ناقلات إيثان عملاقة بسعر يصل إلى 5.1 مليار درهم وناقلتين عملاقتين للأمونيا بسعر يصل إلى 900 مليون درهم، مع خيار بناء ناقلتين عملاقتين للأمونيا بنفس السعر.

وقال البيان إن الناقلات الجديدة ستكون من بين أكبر ناقلات الإيثان والأمونيا في العالم، وسيتم تجهيزها بمحركات تعمل بالوقود المزدوج موفرة للطاقة، ومن المقرر أن يتم استخدام ناقلات الإيثان العملاقة بموجب عقود تأجير لمدة 20 عاما.

وتعمل حاليا أكثر من 25 ناقلة إيثان عملاقة مع شركات شحن مختلفة حول العالم، ومع تسلم شركة "ايه دبليو للملاحة" للناقلات التسع الجديدة، ستصبح الشركة مالكة لواحد من أكبر أساطيل ناقلات الإيثان العملاقة في العالم.

يذكر أن سعة ناقلات الإيثان العملاقة تبلغ 99 ألف متر مكعب لكل منها، وسيتم تجهيزها بمحركات تعمل بالإيثان أو الوقود التقليدي، ومن المقرر تسليمها بين عامي 2025 و2027.

أما ناقلات الأمونيا العملاقة فتبلغ سعة كل منها 93 ألف متر مكعب، وسيتم تجهيزها بمحركات تعمل بغاز البترول المسال أو التلقيدي، ومن المقرر تسليمها بين عامي 2026 و 2028.