وأوضحت الوكالة، في تقريرها، أن توليد الطاقة النووية يسير على الطريق الصحيح للوصول إلى مستوى مرتفع جديد في عام 2025، متوقعة بأن يشهد القطاع نموا بنسبة 3.5 بالمئة لتبلغ الإنتاجية أكثر من 2900 تيراواط ساعة في جميع أنحاء العالم، فيما توقعت بأن ينمو التوليد النووي في العام الحالي 2024 إلى 1.6 بالمئة ما يعادل إنتاج 2800 تيراواط ساعة.

ويدعم هذا النمو الزيادة المطردة في الطاقة النووية مدعوما بأسطول الطاقة النووي الفرنسي مع اكتمال أعمال الصيانة، بالإضافة إلى إعادة تشغيل المفاعلات في اليابان، ودخول مفاعلات جديدة في مختلف الأسواق بما فيها الصين والهند وكوريا وأوروبا.