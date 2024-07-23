ونمت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 5.7 بالمئة إلى 7.174 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ6.787 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأعلنت "دو" في بيان لها، الإثنين، تضمن نتائج الربع الثاني من العام الجاري ارتفاع أرباحها قبيل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 3.2 بالمئة لتصل إلى 1.6 مليار درهم ، بفضل نمو الإيرادات، فيما بلغ صافي أرباح الشركة 581 مليون درهم، بزيادة قدرها 46.3 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.. وسجّلت ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 7.3 بالمئة لتصل إلى 3.6 مليار درهم خلال الربع الثاني.

ونمت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك بنسبة 2.9 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 8.2 مليون مشترك بينما وسجّلت قاعدة عملاء خدمات الهاتف الثابت نمواً بنسبة 12.7 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 630 ألف مشترك مع تسجيل صافي مشتركين جدد خلال الربع الثاني من العام بواقع 15 ألف مشترك.

ونمت إيرادات خدمات الهاتف المتحرك بنسبة 6.6 بالمئة على أساس سنوي، فيما نمت إيرادات خدمات الهاتف الثابت بنسبة 3.5 بالمئة.

وقال مالك سلطان آل مالك، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة إن النصف الأول من عام 2024 شهد مواصلة تسجيل نتائج قياسية عبر مختلف المؤشرات مع مواصلة تركيزها على تنفيذ استراتيجية الأعمال.

وأضاف أن مجلس إدارة الشركة وافق على توزيع أرباح نقدية مؤقتة عن النصف الأول من العام الحالي بواقع 20 فلساً للسهم الواحد وهو ما يمثل زيادة قدرها 53.8 بالمئة مقارنةً بالأرباح المؤقتة التي جرى توزيعها عن النصف الأول من العام الماضي.

من جهته قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي للشركة إن الشركة نجحت في استقطاب المزيد من المشتركين في خدماتها إضافة إلى تحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات ونطاق الربحية والتدفقات النقدية ما عزز الانطلاقة التي استهلّت بها هذا العام.

وأضاف أنه في مجال التكنولوجيا المالية، تجاوز الطلب على الخدمات المالية الرقمية التي تقدمها منصة" du Pay" التوقعات في أول ربع كامل منذ الإعلان عن طرحها في السوق.