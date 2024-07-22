وقالت المجموعة في بيان إنه "حتى الساعة 21,00 (01,00 توقيت غرينتش)، جمع المؤيدون على مستوى القاعدة 46.7 مليون دولار (42.8 مليون يورو) عبر آكت بلو بعد إطلاق ترشيح نائبة الرئيس كامالا هاريس".

وأضاف البيان أن يوم الأحد أصبح أكبر يوم لجمع التبرعات في دورة 2024.

وهذه المجموعة تسهّل جمع التبرعات عبر الإنترنت للمرشحين الديموقراطيين.