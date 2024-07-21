والمصفاة التي بناها أليكو دانجوتي أغنى رجل في إفريقيا على مشارف لاجوس بتكلفة 20 مليار دولار هي الأكبر في القارة، وكان الهدف من تأسيسها إنهاء اعتماد نيجيريا على الوقود المستورد بسبب عدم كفاية طاقة التكرير.

ومنذ بداية تشغيل دانجوتي في يناير، لم تتمكن من الحصول على إمدادات كافية من النفط الخام من نيجيريا، التي تعاني من السرقة وتخريب خطوط الأنابيب وقلة الاستثمار على الرغم من كونها أكبر منتج للنفط في إفريقيا.

ولجأت دانجوتي إلى استيراد النفط الخام من مصادر بعيدة مثل البرازيل والولايات المتحدة.

وقال ديفاكومار إدوين، كبير المديرين التنفيذيين لمصفاة دانجوتي، لرويترز في وقت متأخر من مساء أمس السبت "نتحدث مع ليبيا بشأن استيراد الخام... سنتحدث مع أنجولا أيضا وبعض الدول الأخرى في إفريقيا".

وقال إن متعاملين دوليين وشركات نفط من بين أكبر المشترين لزيت الغاز الذي تنتجه دانجوتي الذي يتم تصدير أغلبه.

وأفاد متعاملون وبيانات شحن بأن دانجوتي تعمل على زيادة صادرات زيت الغاز إلى غرب إفريقيا، لتنتزع حصة سوقية من مصافي أوروبا.