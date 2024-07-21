وستغطي محادثات الخريف في البرازيل مجالات التعدين ومعالجة الأغذية والطيران، بينما سينصب التركيز في تشيلي على الليثيوم اللازم لبطاريات السيارات الكهربائية.

وذكر بيان للحكومة السعودية أن زيارة الوزير إلى تشيلي تتماشى مع اتجاه المملكة نحو التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية.

ويصل الخريف إلى البرازيل غدا الاثنين، ومن المقرر أن يغادرها متوجها إلى تشيلي ثاني أكبر منتج لليثيوم في العالم يوم الأحد المقبل.

وسيجتمع الخريف في البرازيل أولا مع مجموعات زراعية وصناعية منها مينيرفا فود وجيه.بي.إس وبي.آر.إف إس.إيه، بالإضافة إلى اتحاد التعدين البرازيلي وشركة فالي للتعدين.

وفي تشيلي، سيلتقي الخريف مع نظيرته وزيرة التعدين أورورا وليامز، إضافة إلى ممثلي شركتي التعدين أنتوفاجاستا وكوديلكو.

وكوديلكو الحكومية مُكلفة بإدخال حكومة تشيلي في قطاع الليثيوم. وتبحث الشركة عن شركاء من القطاع الخاص لإطلاق مشروعات الليثيوم.

والمرشح المحتمل هو شركة ألمار لحلول المياه السعودية التي قال رئيسها التنفيذي في يونيو إنها تسعى إلى إقامة شراكة مع كوديلكو في مشروع ماريكونجا لتعدين الليثيوم.

ويعتمد الاقتصاد السعودي منذ عقود على النفط، وتأمل الحكومة في أن يساعدها الليثيوم في تنويع الاقتصاد وتحول المملكة إلى مركز لتصنيع السيارات الكهربائية.