تحركات الأسعار

ارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.1 بالمئة مع صعود سهم مجموعة التيسير 0.3 بالمئة وسهم مصرف الراجحي 0.7 بالمئة.

كما قفز سهم أميانتيت السعودية 5.2 بالمئة بعد أن حققت الشركة المصنعة للأنابيب أرباحا فصلية 5.1 مليون ريال (1.36 مليون دولار) مقارنة مع خسائر 10.1 مليون ريال قبل عام.

وصعد سهم مجموعة تداول السعودية، المالكة للبورصة في المملكة، 1.8 بالمئة بعد ارتفاع كبير في أرباحها الفصلية.

من ناحية أخرى، تراجع سهم شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات 0.7 بالمئة بعد أن أعلنت انخفاض صافي أرباحها الفصلية.

وارتفع المؤشر القطري 0.3 بالمئة مع صعود سهم شركة صناعات قطر 1.1 بالمئة.

وتراجع سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 1.3 بالمئة قبيل الإعلان عن حجم أرباحه.

وانخفضت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في منطقة الخليج، بأكثر من دولارين للبرميل عند التسوية يوم الجمعة لتسجل أدنى مستوياتها منذ منتصف يونيو مع ترقب المستثمرين وقفا محتملا لإطلاق النار في غزة في حين أدى ارتفاع الدولار إلى مزيد من الانخفاض في أسعار الخام.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر على ارتفاع 0.5 بالمئة مع صعود سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، واحدا بالمئة.