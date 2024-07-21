وأعلنت الشركة في بيان، الأحد، إن أرباحها الصافية خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغت نحو 163.8 مليون ريال (43.7 مليون دولار)، مقارنة بصافي ربح نحو 105.2 مليون ريال في الربع الثاني من 2023.

وعلى أساس فصلي، انخفض صافي أرباح "مجموعة تداول" بنسبة 18.7 بالمئة في الربع الثاني من 2024، حيث بلغ صافي ربح المجموعة 201.5 مليون ريال في الربع الأول من 2024.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفع صافي أرباح "تداول" بنسبة 86.4 بالمئة، ليصل إلى نحو 365.4 مليون ريال مقارنة بصافي ربح نحو 196 مليون ريال في النصف الأول من 2023.

ووفق بيان الشركة، الأحد، فإن ارتفاع صافي الأرباح في الربع الثاني من العام الحالي، على أساس سنوي، جاء بدعم ارتفاع الإيرادات التشغيلية، حيث بلغت الإيرادات 353.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2024، مقارنة مع 268.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل ارتفاعا بنسبة 31.5 بالمئة.

وقالت "تداول" السعودية إن سبب الارتفاع في الإيرادات التشغيلية خلال الربع الثاني من العام 2024م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع إيرادات خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول، نتيجة ارتفاع قيم التداول بنسبة 37.7 بالمئة، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات الخدمات غير المرتبطة بالتداول بنسبة 26.3 بالمئة.