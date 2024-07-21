ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسامد"، عن "يوروستات" قولها إنه هذا المستوى لا يزال أعلى بكثير من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 16.2 بالمئة، في حين تتعلق عتبة خطر الفقر بالأشخاص الذين يكسبون أقل من 60 بالمئة من متوسط الدخل الوطني المتاح.

وذكر "يوروستات"، أن 11.12 مليون شخص، بالقيمة المطلقة، كانوا معرضون لخطر الفقر في إيطاليا في عام 2023، بانخفاض قدره 676 ألفاً مقارنة بالعام السابق.

وتزامن انخفاض معدل خطر الفقر في إيطاليا مع زيادة بنسبة 1.5 بالمئة في عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و64 عاماً والذين كانوا يعملون في العام الماضي مقارنة بعام 2022، وفقًا لتقرير الأرقام الرئيسية للاتحاد الأوروبي.

وأضاف "يوروستات"، أن معدل التوظيف لهذه الفئة العمرية في إيطاليا 66.3 بالمئة، لا يزال أقل بكثير من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 75.3 بالمئة.

وأظهرت بيانات "يوروستات"، أن إيطاليا لديها ثاني أدنى فجوة في الأجور بين الجنسين في الاتحاد الأوروبي بعد لوكسمبورغ، بفارق 4.3 بالمئة بين متوسط دخل الرجال والنساء، في حين بلغ متوسط الاتحاد الأوروبي 12.7 بالمئة.