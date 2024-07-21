وذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي، الأحد، في بيان أن الشبكة ستبدأ إمداد العراق بقدرة 300 ميغاواط من الكهرباء.

ووفقا للبيان فإن الكهرباء المستوردة عبر خط الربط، الذي يبلغ طوله 115 كيلومترا، ستستخدم لتوفير الإمدادات لثلاث مناطق في شمال العراق.

ويستورد العراق حاليا ما بين ثلث و40 بالمئة من الإمدادات من الكهرباء والغاز من إيران، لكنه لا يزال يعاني من انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، خاصة في أشهر الصيف الحارة عندما يرتفع الطلب على الكهرباء لأغراض التبريد.

وتقطع إيران إمداداتها بشكل متكرر عندما تحتاج إلى المزيد من الكهرباء في الداخل وأيضا لأن العراق يواجه صعوبة في سداد تكلفة الواردات بسبب العقوبات الأميركية على إيران.

وتضغط الولايات المتحدة على العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لخفض الاعتماد على الغاز الإيراني.

وبدأ خط ربط كهربائي بين الأردن والعراق في توصيل الإمدادات في مارس، ليزود الشبكة في غرب العراق بقدرة 40 ميغاواط.

وقالت وزارة الكهرباء العراقية إن العراق سيكمل أيضا خط ربط بشبكة الكهرباء الكويتية بحلول نهاية عام 2024.