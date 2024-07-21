وأظهرت بيانات الدائرة المركزي للإحصاء، الأحد، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في دولة الكويت قد ارتفع خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 2.84 بالمئة على أساس سنوي.

وعلى أساس شهري، فقد ارتفع التضخم بنسبة 0.22 بالمئة.

وأرجعت البيانات الارتفاع نتيجة الزيادة في أسعار مجموعات المؤشر، وعلى رأسها مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 5.60 بالمئة، يتبعها الكساء وملبوسات القدم بنسبة 5.58 بالمئة.

وتذيل القائمة الارتفاع في مجموعة السجائر والتبغ بنمو سنوي نسبته 0.15 بالمئة.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في دولة الكويت بنسبة 0.22 بالمئة، لنمو أسعار 10 مجموعات رئيسية على رأسها الصحة بنحو 0.99 بالمئة، فيما استقرت أسعار مجموعتي السجائر والتبغ والاتصالات.