وصرح سيرج نغيسان، المدير العام لوسط أفريقيا لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية بأن البنك يعد شريكاً استراتيجياً لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأضاف أن السلطات في الكونغو قررت جعل الزراعة القطاع ذو الأولوية لتنمية البلاد.

وقال إن المشروع، الذي وافق عليه مجلسا المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك، سيتيح للبلاد التنفيذ الجاد للميثاق الوطني للأغذية والزراعة الذي يعد جزءا من هذه الرؤية الوطنية للكونغو الديمقراطية.

وفي مايو الماضي، وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية على تقديم قرض بقيمة 84 مليون يورو (نحو 91.2 مليون دولار) في إطار مشروع دعم التنمية الشاملة والمستدامة للمناطق الغابوية بالمغرب، حيث يستهدف قرابة 6,5 ملايين شخص يقطنون بالمناطق الريفية.

وذكر بيان صادر عن البنك آنذاك أن هذا القرض يهدف إلى الإسهام في تعزيز قدرة الاقتصاد المغربي على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، وتحسين مردودية إنتاج المياه، وتنمية ريادة الأعمال في المجال الغابوي وتربية الأحياء المائية.

كما سيساهم التمويل في إعادة تهيئة أربعة منتزهات مغربية، وتعزيز التنوع البيولوجي من خلال إعادة إدخال الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى صيانة الأراضي المتضررة من التعرية عبر معالجتها بيولوجيًا، ومساعدة المزارعين الشباب على الحصول على التمويل اللازم لمشاريعهم.