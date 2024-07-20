تحركات الأسعار

خلال الأسبوع الماضي، تراجع خام برنت بنسبة 2.82 بالمئة، ليصل إلى 82.63 دولارا للبرميل.

كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي خلال أسبوع بنسبة 2.53 بالمئة، ليصل إلى 80.13 دولارا للبرميل.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة إن وقف إطلاق النار في غزة الذي طال انتظاره أصبح يلوح في الأفق.

وأوضح بلينكن "أعتقد أننا داخل منطقة الياردات العشر ونتجه نحو الهدف النهائي المتمثل في اتفاق من شأنه أن يثمر عن وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن لديارهم ووضعنا على مسار أفضل لمحاولة تحقيق سلام واستقرار دائمين".

وفي حال التوصل إلى وقف إطلاق النار، قد تتراجع جماعة الحوثي اليمنية عن مهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر، إذ أعلنت الجماعة أنها تشن الهجمات دعما للفلسطينيين في الحرب بقطاع غزة.

وارتفع مؤشر الدولار بعد بيانات أقوى من المتوقع عن سوق العمل وأخرى عن التصنيع في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

ويؤدي ارتفاع الدولار إلى تراجع الطلب على النفط المقوم بالعملة الأميركية من قبل المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وقال مسؤولون صينيون الجمعة إن قائمة الأهداف الاقتصادية التي أعيد التأكيد عليها في نهاية اجتماع رئيسي للحزب الشيوعي هذا الأسبوع تضم "عددا كبيرا من التناقضات المعقدة"، مما يشير إلى طريق وعر أمام تنفيذ السياسات.

وأظهرت بيانات رسمية نمو الاقتصاد الصيني بوتيرة أبطأ من المتوقع بلغت 4.7 بالمئة في الربع الثاني مما أثار مخاوف حيال الطلب على النفط في البلاد.

وأدى خلل تقني عالمي، الجمعة، إلى تعطيل العمل في العديد من الصناعات والقطاعات، إذ أوقفت شركات طيران رحلاتها الجوية وتوقفت بعض وسائل الإعلام عن البث الحي وتضررت خدمات مصرفية وخدمات الرعاية الصحية.

وفي غضون ذلك، اشتعلت النيران في ناقلتي نفط كبيرتين بعد اصطدامهما بالقرب من سنغافورة.

وسنغافورة أكبر مركز لتجارة النفط في آسيا وأكبر ميناء لتزويد السفن بالوقود في العالم.

وتعتبر المياه المحيطة بها ممرات تجارية حيوية بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وهي من بين أكثر الممرات البحرية العالمية ازدحاما.