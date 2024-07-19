واجه الأطباء العامون في الخدمة الصحية الوطنية البريطانية صعوبة في الوصول إلى الفحوصات ونتائج اختبارات الدم وتاريخ المرضى بعد أن ضربت المشاكل التقنية العالمية نظامًا يستخدم لحجز مواعيد المرضى والاطلاع على السجلات الطبية.

وحذرت مراكز صحية كبرى في الولايات المتحدة مثل مركز سلوان كيترينج للسرطان في نيويورك ومستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن من أن الانقطاع أثر على رعاية المرضى. وتم استعادة خدمات الطوارئ 911 في نيو هامبشاير بعد تعطل سابق اليوم حيث تمكن المشغلين من رؤية المكالمات الواردة ولكن لم يتمكنوا من الرد عليها.

وخلقت هذه الفوضى الإلكترونية، نتيجة تحديث معيب لبرامج شركة كراود سترايك الذي أدى إلى إيقاف أنظمة مايكروسوفت، اضطرابات في المطارات والعيادات والشبكات المالية في جميع أنحاء العالم، في تذكير قوي بالاعتماد العالمي على برامج تعمل بشكل صحيح. وعانت المستشفيات من نيويورك إلى لندن وباريس تحت الضغط.

واجهت المستشفيات في جميع أنحاء الولايات المتحدة مشكلات عند استخدام نظام السجلات الصحية الإلكترونية المستخدم على نطاق واسع لشركة Epic Systems Corp. وفي رسالة داخلية للعملاء اطلعت عليها بلومبرغ، قالت Epic إن المشكلة بدأت بعد منتصف الليل بالتوقيت المركزي و"تتسبب في تعطل الخوادم ومحطات العمل والتوقف في حلقة إعادة التشغيل عند محاولة إعادة التشغيل أو ما يعرف بـ (بشاشة الموت الزرقاء)".

قال متحدث باسم Epic: "يمكننا مساعدة العملاء على مراقبة نشاط النظام وتحديد أولويات الخوادم ولكن لسوء الحظ نحن ننتظر إلى حد كبير التحديثات من CrowdStrike، مثل أي شخص آخر."

أعلن مركز ميموريال سلوان كيتيرينغ، وهو مركز رائد لعلاج السرطان في الولايات المتحدة، على موقعه الإلكتروني أنه "يوقف مؤقتا بدء أي إجراء يتطلب تخديرًا".

وفي بوسطن، قال نظام ماس جنرال بريغهام، الذي يضم بعض أبرز المستشفيات التابعة لجامعة هارفارد، إنه ألغى الإجراءات الاختيارية ليوم الجمعة أثناء محاولته معالجة مشاكل الكمبيوتر.

وقالت جامعة بيتسبيرغ الطبية (UPMC) إنها تدخلت مبكراً في الحادث، وأن أقل من 10% من أجهزتها التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز من مايكروسوفت تأثرت في بعض المنشآت. وقال نظام المستشفيات إن الرعاية الطبية لم تتأثر.

وألغى مستشفى جامعة شليسفيغ هولشتاين شمالي ألمانيا الإجراءات الاختيارية وأغلق العيادات الخارجية يوم الجمعة بسبب مشاكل تكنولوجيا المعلومات في كراود سترايك. وأعاد المستشفى تشغيل الأنظمة بحلول مساء الجمعة، وقال إنه يخطط لاستئناف العمليات الطبيعية بحلول يوم الاثنين.

وتأثرت خدمة تسجيل الوصول الذاتي للمواعيد عند المدخل في مستشفى باريس سان جوزيف، حيث بدأ الموظفون بتوجيه المرضى شخصيًا إلى مواعيدهم عند وصولهم.

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا إنها تلجأ أيضًا إلى إجراءات منخفضة التقنية لمواصلة العمل.

وأعلن المتحدث باسم هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن النظام الصحي "لديه إجراءات طويلة الأمد لإدارة الاضطراب، بما في ذلك استخدام سجلات المرضى الورقية والوصفات الطبية المكتوبة بخط اليد، وأنظمة الهاتف المعتادة للاتصال بطبيبك العام".

وقالت الدكتورة فرح جميل، من عيادة "ميسيوم لندن المركزي"، إنه بينما يبدو أن بعض العيادات تمكنت من استخدام حل بديل للوصول إلى الأنظمة المتضررة، فإن عيادتها كانت مغلقة تماماً.

وقالت في مقابلة على وكالة بلومبرغ: "ما زلت لا أستطيع الوصول إلى نتائج تحليل الدم، ولا أستطيع الوصول إلى الأشعة، ولا أستطيع الوصول إلى سجلات المرضى السابقة، لذا لا أستطيع حقًا وضع خطة شاملة في الوقت الحالي".

وتخشى الطبيبة العامة من تراكم التأخير، وأضحت فرح جميل: إنه بالنسبة للمرضى الذين لديهم تاريخ طبي معقد "فإن اتخاذ أي خطوة ستكون غير آمنة على الإطلاق"، مضيفة أنه كلما طالت فترة تأثر النظام "كلما زاد التأثير على رعاية المرضى".

قالت نيكيتا كاناني، وهي طبيبة عامة في لندن والمدير الطبي السابق للرعاية الأولية في هيئة الخدمات الصحية الوطنية الإنجليزية، إن بعض الأطباء يضطرون إلى إجراء فرز شخصي للمرضى ثم ملء الملاحظات والوصفات الطبية بخط اليد.

وقالت إن القيام بكل ذلك بدون الوصول إلى نتائج تحاليل الدم أو الصور التشخيصية يعد أمر "محفوف بالمخاطر". وأضافت في مقابلة أنها لم تتلق أي جدول زمني لحل المشكلة.

حذرت شركة كراود سترايك العملاء الجمعة من أن منتجها لمراقبة التهديدات "فالكون سينسور" يتسبب في تعطل نظام تشغيل ويندوز الخاص بمايكروسوفت.