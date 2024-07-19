وأغلق مؤشر نيكي على تراجع نسبته 0.16 بالمئة عند 40063.79 نقطة.

وفي وقت سابق من الجلسة، نزل المؤشر إلى ما دون 40 ألف نقطة للمرة الأولى منذ الثاني من يوليو بعد أن نزل أكثر من اثنين بالمئة الخميس بضغط من هبوط في أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق وصعود الين.

وأنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا الجلسة على تراجع نسبته 0.27 بالمئة مسجلا 2860.83 نقطة.

وشهدت أسهم شركات كبرى على نيكي ارتفاعات منها طوكيو إلكترون 2.3 بالمئة وأدفانتست بنسبة 1.6 بالمئة مما منح أكبر دعم للمؤشر.

كما قفز سهم رينيساس إلكترونيكس 3.6 بالمئة.

لكن سهم ديسكو هبط 4.6 بالمئة وشكل أسوأ أداء بالنسبة المئوية بعد أن جاءت النتائج المالية للشركة المصنعة لأجهزة تصنيع الرقائق مخيبة للآمال.