ويأتي التراجع بافتتاح الأسواق الأوروبية في ظل مشكلة تقنية عالمية في الإنترنت تسببت في تعطل شركات الطيران الدولية والبنوك ووسائل الإعلام.

وأثر الخلل التقني العالمي على العمليات في مختلف البلدان بما في ذلك المطارات الإسبانية وشركة الطيران التركية ووسائل الإعلام والبنوك الأسترالية.

تحركات الأسهم

وانخفض المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.6 بالمئة بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش ليتراجع إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين وسط عمليات بيع كبيرة في مختلف القطاعات.

وقادت أسهم قطاع السفر والترفيه الخسائر بانخفاضها 2.5 بالمئة بسبب تراجع سهم إيفولوشن، كما انخفضت أسهم شركات التعدين 1.8 بالمئة بسبب تراجع أسعار السلع الأساسية نتيجة غياب إجراءات التحفيز الصينية.

وهبطت الأسهم الألمانية 0.6 بالمئة بعد انخفاض مؤشر أسعار المنتجين في أكبر اقتصاد بالمنطقة 1.6 بالمئة على أساس سنوي في يونيو، وهو ما يتماشى مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم.

وتراجعت أسهم شركة مايكروسوفت وشركة Crowdstrike في التداولات الأوروبية، إذ أبلغ ستخدمو مايكروسوفت في جميع أنحاء العالم عن انقطاع الخدمة على نطاق واسع.

وتواجه شركة الأمن السيبراني "Crowdstrike" خللا تقنيا في خدماتها في مختلف أنحاء العالم.

كما تعطل تداول النفط والغاز في لندن وسنغافورة بسبب انقطاع الإنترنت.