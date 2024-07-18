وأوضحت الوثيقة أن سعر السندات تحدد عند 135 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وهو أقل من السعر الاسترشادي الأولي الذي كان يبلغ 170 نقطة أساس فوق نفس المؤشر والذي صدر في وقت سابق من اليوم بعد أن اجتذب البنك طلبات شراء تزيد عن 1.6 مليار دولار.

وأضافت الوثيقة أن السندات طرحت في إطار برنامج البنك للسندات متوسطة الأجل المقومة بعملات أجنبية بقيمة ملياري دولار، وستستخدم عوائد بيعها في تمويل مشروعات اجتماعية أو الاستثمار فيها.

وقالت الوثيقة إن بنك رأس الخيمة الوطني عين بنك أبوظبي التجاري، وبنك إيه.بي.سي، وسيتي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وإتش.إس.بي.سي، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وآي.إن.جي، وجيه.بي مورغان، وبنك ستاندرد تشارترد مديرين رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين للطرح.