وذكرت سايبم في بيان أن العقد يغطي إدارة بيانات المسح وقطع الغيار المهمة وتوفير الخدمات الهندسية المتعلقة بسلامة الأصول والإصلاحات المحتملة في حالة تعرض الخط لأضرار.

وسيتم تنفيذ عمليات التدخل عبر منظومة إصلاح يتم تشغيلها عن بعد قادرة على العمل في المياه على عمق يصل إلى 2200 متر.

ويعد خط الأنابيب (جرين ستريم)، وهو الأطول في البحر المتوسط، الرابط الرئيسي بين إيطاليا وشمال إفريقيا وزادت أهمية سلامته لأمن الطاقة في روما بعد انخفاض كم الوقود القادم عبر خط أنابيب إلى إيطاليا من روسيا إلى الصفر تقريبا العام الماضي.

وربط خط جرين ستريم، الذي يبلغ طوله 516 كيلومترا، محطة الضخ في مليتة على الساحل الليبي بمحطة الاستقبال في جيلا بجزيرة صقلية الإيطالية، حيث يصل الغاز الليبي من حقلين وهما (بحر السلام) على بعد 110 كيلومترات قبالة الساحل الليبي و(الوفاء) الواقع في الصحراء الليبية بالقرب من الحدود مع الجزائر.