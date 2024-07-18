من جانبه، حذر جورج روبرتسون، الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي، الثلاثاء من أن القوات المسلحة البريطانية يجب أن تكون قادرة على مواجهة "الرباعي المميت" من الخصوم، وذلك أثناء إطلاقه مراجعة استراتيجية للقدرات الدفاعية لبريطانيا.

وقال في تصريحات نقلتها سكاي نيوز: "نحن نواجه رباعيًا مميتًا من الدول التي تعمل بشكل متزايد معًا".

وأضاف: "علينا في حلف شمال الأطلسي أن نكون قادرين على مواجهة هذا الرباعي المميت بالإضافة إلى المشاكل الأخرى التي تنتشر في العالم".

لم يذكر روبرتسون صراحةً أعضاء اللجنة الرباعية، ولكن يُعتقد أن الدول الثلاث الأخرى هي روسيا وإيران وكوريا الشمالية - الدول التي وصفها حلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي بأنها تشكل تهديدًا وتحديات نظامية لـ "الأمن الأوروبي الأطلسي".

ويبدو أن استخدام كلمة "مميت" للإشارة إلى الصين، يتماشى مع تصاعد الخطاب ضد حليف روسيا في قمة (الناتو) الأسبوع الماضي، حيث تم الاعتراف بوضع بكين كخصم بشكل أكثر علنية من أي وقت مضى.

وفي إعلان القمة، وصفت الصين بأنها "مساعد حاسم" لروسيا في حربها ضد أوكرانيا وأنها تشكل "تحديات نظامية للأمن الأوروبي الأطلسي"، حيث أشار التحالف العسكري إلى "أنشطة خبيثة مستمرة في مجال الأنشطة السيبرانية والهجينة" ومخاوف بشأن تنويع ترسانة بكين النووية وقدراتها الفضائية.

اتفق قادة الناتو المجتمعون في واشنطن على أن سياسات الصين وغاياتها "القسرية" تحدت "مصالح وأمن وقيم" اتفاق الدفاع هذا، مما وضع بكين كخصم رئيسي للتحالف.

كما ذكر إعلان الناتو أن "الشراكة الاستراتيجية المتعمقة" بين الصين وروسيا كانت "مبعثة للقلق الشديد"، على الرغم من أنه كان واضحًا أن روسيا وحربها المستمرة على أوكرانيا ظلتا الشاغل الأكثر إلحاحًا للتحالف.

ووصف التحالف موسكو بأنها "دمرت" السلام والاستقرار في الغرب و"قوضت الأمن العالمي بشكل خطير". وقد تمت الإشارة إلى القدرات النووية الروسية والعمل الهجين من خلال الوكلاء، مثل الأنشطة السيبرية الخبيثة والاستفزازات على حدود الحلفاء وحملات التضليل.

كما تم اتهام حليفي روسيا، كوريا الشمالية وإيران، أيضًا بـ "تأجيج الحرب العدوانية الروسية" ضد أوكرانيا من خلال تقديم دعم عسكري مباشر لروسيا، مثل الذخيرة والطائرات بدون طيار، والتي قال الناتو إنها " تؤثر بشكل خطير على الأمن الأوروبي الأطلسي وتقوض نظام عدم الانتشار العالمي للأسلحة".

تنفي روسيا وكوريا الشمالية حدوث عمليات نقل الأسلحة. وسبق لإيران أن قالت إنها زودت روسيا بطائرات بدون طيار، لكنها زعمت أنها شحنتها قبل بدء الحرب. وقد تعرضت الصين لتهديد بفرض عقوبات بعد اتهامها بإرسال مواد "مزدوجة الاستخدام"، بما في ذلك مكونات الأسلحة والمعدات، لاستخدامها في قطاع الدفاع الروسي في إنتاج أسلحته الخاصة.

تنفي الصين تزويد روسيا بالأسلحة، حيث وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان التعليقات الأخيرة لحلف الناتو بأنها " متحيزة وتشهيرية واستفزازية". كما وصف الناتو بأنه "بقايا الحرب الباردة". وقالت بعثة الصين لدى الاتحاد الأوروبي إن بيان الناتو "مليء بعقلية الحرب الباردة والخطاب العدواني".

وقال إيان بريمر، مؤسس ورئيس مجموعة أوراسيا، إن قمة الناتو الأخيرة أظهرت أن الغرب وخصومه يبدو أنهما يضعان أنفسهم في "وضع حرب باردة جديدة".

وقال في تعليقات عبر البريد الإلكتروني الاثنين إن وصف الصين بأنها خصم رئيسي من شأنه زيادة "الضغط من أجل الانفصال عن الصين في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للأوروبيين ... وبحضور الحلفاء الآسيويين كشركاء استراتيجيين للناتو، تشعر بكين بشكل متزايد وكأنها احتواء أوسع يمكن أن يدفع العالم إلى وضع حرب باردة جديدة".

التفوق الاقتصادي

لا يزال يتعين معرفة كيف يمكن للغرب مواجهة مثل هؤلاء الخصوم، حيث تخضع كل من وسيا وكوريا الشمالية وإيران بالفعل لعقوبات دولية كبيرة، ويمكن القول إن هذه القيود المفروضة على التجارة والقطاعات الرئيسية جعلتهم أقرب إلى بعضهم البعض.

وأشار أحد خبراء الأمن إلى أن إدراج الصين مع ما يسمى "الدول المارقة" كان خطوة مهمة للناتو، لكنه لم يقدم أي توضيح حول كيفية مواجهة الحلفاء الغربيين لمحور القوة المعادي.

وقال إد أرنولد، كبير الباحثين في الأمن الأوروبي داخل قسم الأمن الدولي في مركز الأبحاث الملكي المتحدة للخدمات المتحدة: "يؤكد الإعلان على أن جمهورية الصين الشعبية لا يمكنها تمكين أكبر حرب في أوروبا في التاريخ الحديث دون أن يؤثر ذلك سلبًا على مصالحها وسمعتها، وهو ما يمثل خطوة مهمة للحلف للكشف عن نواياه العدائية".

وأضاف في تعليق الأسبوع الماضي: "ومع ذلك، فقد تم تحديد المشكلة بشكل رئيسي، بدلاً من تحديد ما يجب أن يفعله الناتو حيال ذلك".

قال هولغر شميدينغ، كبير الاقتصاديين في بنك بيرنبيرغ، إن التفوق الاقتصادي للغرب يمكن أن يساعده على الانتصار، في حين أن خصومه يضعون ضغطًا شديدًا على اقتصاداتهم ومواردهم الخاصة - سواء من خلال شن الحرب، في حالة روسيا، أو من خلال دعم الصراع في أماكن أخرى، كما هو الحال في كوريا الشمالية وإيران.

وقال شميدينغ في تعليقات عبر البريد الإلكتروني الاثنين: "في عالم متعدد الأقطاب بشكل متزايد، تواجه الديمقراطيات الحرة والمتقدمة في الغرب العالمي تحديات متزايدة تكبر أكثر فأكثر".

وأضاف: "روسيا تشن حربًا عالية الكثافة ضد دولة أوروبية صديقة بينما تدعمها الصين بقوة".

وقال: "من السهل أن تكون متشائماً بشأن توقعات الدول المتقدمة كمدافعات عن الحرية والسلام والديمقراطية. لكن هذا سيكون خطأ. الوقت ليس في جانب أعداء الغرب العالمي. يبدو أن حصة الصين في الناتج المحلي الإجمالي العالمي تبلغ ذروتها، وستكافح روسيا لشن حربها المكلفة لأكثر من بضع سنوات أخرى، وتتحول إيران أكثر من أي وقت مضى إلى ما هي عليه كوريا الشمالية بالفعل، وهي حالة سلة اقتصادية فارغة ذات موارد محدودة للغاية".

وقال شميدينج إن "الغرب العالمي" يمتلك موارد متفوقة، وإذا ما استجمع الإرادة لاستخدام قوته ودعم أوكرانيا ودفع ثمن الدفاع عنها ولعب اللعبة الطويلة الأمد، فيمكنه أن ينتصر بينما يعاني المنهزمون من عواقب الإفراط في استنزاف اقتصاداتهم".