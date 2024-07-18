ويعتزم ستارمر أن يكشف لـ القمة السياسية الأوروبية عن أن التحديات التي تواجه أوروبا لا يمكن مواجهتها بشكل منفرد، وأن المنطقة يجب أن تعمل بشكل جماعي لتشكيل جبهة موحدة في مجال الأمن والدفاع.

وقال ستارمر في بيان صدر الأربعاء من داونينغ ستريت: "لا يمكننا أن ندع تحديات الماضي القريب تحدد علاقاتنا في المستقبل".

وأضاف: "لهذا السبب سيكون الأمن الأوروبي في مقدمة الأولويات الخارجية والدفاعية لهذه الحكومة، ولهذا السبب أركز على اغتنام هذه اللحظة لتجديد علاقتنا مع أوروبا".

وسيعلن ستارمر الحضور في كلمته الافتتاحية في قصر بلينهايم في أوكسفوردشاير، إنجلترا، أن حكومته الجديدة في المملكة المتحدة ستلعب "دورًا أكثر نشاطًا وأكبر" على المسرح العالمي.

يأتي ذلك في الوقت الذي يلوح فيه شبح رئاسة ثانية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب في أوروبا بعد محاولة اغتيال فاشلة في نهاية الأسبوع عززت بشكل كبير الدعم للرئيس السابق، بحسب تقرير على شبكة CNBC، اطلعت عليه سكاي نيوز عربية.

وقد أشار كل من ترامب ونائبه الجديد جيه دي فانس إلى أن الدعم المستمر لأوروبا - وخاصة أوكرانيا - ليس مضمونا في ظل إدارة ترامب الثانية. وقد انتقد المرشح الرئاسي الجمهوري مرارا وتكرارا افتقار القارة إلى الإنفاق الدفاعي، وهدد بالانسحاب من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في حين أظهر فانس تناقضا بشأن التدخل الأميركي في الشؤون الخارجية.

تحسبًا لذلك، قام أعضاء الناتو الأوروبيون بزيادة إنفاقهم الدفاعي، بما في ذلك التزام جديد من ستارمر بإنفاق 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة على الدفاع.

ما هي الجماعة السياسية الأوروبية EPC؟

يعد اجتماع الخميس فرصة مبكرة لستارمر للقاء الحلفاء الأوروبيين الرئيسيين على أرضه، بعد حضوره قمة الناتو الأسبوع الماضي في واشنطن وانتخابه في 4 يوليو.

وصل زعماء الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 20 رئيس دولة آخرين من جميع أنحاء المنطقة، يوم الخميس لحضور قمة EPC التي تستمر يومًا واحدًا في المنزل الريفي الإنجليزي التاريخي.

ولأول مرة هذا العام، يحضر المنتدى أيضا أعضاء في حلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا.

وهذه هي المرة الرابعة التي يُعقد فيها منتدى EPC منذ أن أنشأه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في عام 2022 في أعقاب الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وتتمثل الأهداف المعلنة للمنتدى في تعزيز الحوار السياسي والتعاون، وتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في أوروبا. وتشمل الجلسات التي عقدت الخميس ثلاث موائد مستديرة حول الهجرة والطاقة والاتصال والدفاع عن الديمقراطية وتأمينها.

ومع ذلك، لن تكون المناقشات حول اتفاقية تجارية جديدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مطروحة على الطاولة، حيث قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي لشبكة بي بي سي بريكفاست في وقت سابق يوم الخميس إن الجانبين "ليسا قريبين بأي حال من الأحوال" من مثل هذا الاتفاق.

وقد واجهت القمة انتقادات في الماضي من أولئك الذين يشككون في قيمة وجود تجمع سياسي آخر، خاصة وأن القمة السابقة في غرناطة بإسبانيا اختتمت بالقليل من النتائج الملموسة.