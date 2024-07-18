وأوضحت سامسونغ في بيان أن الشركة البريطانية متخصصة في الرسوم البيانية المعرفية، وهي تقنية تقوم بنمذجة البيانات في شكل تمثيل رسومي.

وتخطط المجموعة الكورية الجنوبية العملاقة لاستخدام هذه التكنولوجيا "ليس فقط في الأجهزة المحمولة، بل أيضاً في مجموعة واسعة من المنتجات، بما فيها أجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية، في المستقبل"، بحسب سامسونغ.

وتخوض مجموعات التكنولوجيا العالمية سباقاً لنشر تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع استخدامات تتراوح بين كتابة النصوص والترجمة الفورية للمحادثات الهاتفية، على الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات.

وتحتل "سامسونغ إلكترونيكس" صدارة الشركات العالمية المنتجة لرقائق الذاكرة في العالم، بما يشمل تلك المستخدمة في الذكاء الاصطناعي المتقدّم للشركات الرائدة في القطاع.

وتُعدّ المجموعة أيضاً من أكبر الشركات المصنّعة للهواتف الذكية في العالم، وتضمّ أحدث طرازاتها التي كُشف عنها في يناير تقنيتها الخاصة في هذا المجال "غالاكسي إيه آي" Galaxy AI.

وطرحت سامسونغ الأسبوع الماضي تطبيقات جديدة للذكاء الاصطناعي في مجموعة من المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية، من سماعات الرأس اللاسلكية إلى الساعات الذكية مروراً بالخواتم التي تراقب صحة الشخص أو لياقته البدنية.

وكشفت المجموعة أيضاً عن أحدث جيل من هواتفها القابلة للطي والمجهزة بالذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية العملاقة إنها تتوقع أرباحاً تشغيلية في الربع الثاني توازي 15 ضعفاً تلك المسجلة في الفترة نفسها العام الماضي، بفضل انتعاش أسعار الرقائق وزيادة الطلب على المنتجات عالية القيمة المستخدمة في أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية.