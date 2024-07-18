وبيّن الوزير في المؤتمر الصحفي الحكومي الذي عقده مركز التواصل الحكومي أن الطموحات التي احتوتها الإستراتيجية الوطنية للسياحة، هي الوصول إلى أكثر من 150 مليون سائح محلي ودولي بحلول 2030، والذي تحقق العام الماضي بالوصول إلى 109 ملايين سائح محلي ودولي، مما سيعزز لرفع مساهمة السياحة في إجمالي الناتج المحلي إلى 10 بالمئة بحلول 2030، وزيادة معدلات التوظيف من 650 ألف وظيفة تقريبًا في 2019 ليصل إلى 1.6 مليون وظيفة بحلول 2030.

وأضاف الخطيب أن صندوق التنمية السياحي ساهم في أكثر من 7.4 مليارات ريال لتمكين أكثر من 100 مشروع سياحي في مختلف مناطق المملكة تجاوزت قيمتها 35 مليار ريال، حيث توفر أكثر من 7500 غرفة وجناح فندقي في الوجهات السياحية.

وكشف التقرير الإحصائي السنوي لوزارة السياحة السعودية، أن عدد السياح المحليين والوافديين بلغ 109 ملايين سائح خلال العام 2023، بنسبة نمو بلغت 16 بالمئة مقارنة بالعام 2022، مع تجاوز عدد السياح والوافدين إلى المملكة من الخارج أكثر من 27 مليون سائح، تصدرتها أغراض الترفيه والعطلات بنسبة نمو 153 بالمئة مقارنة بالعام 2022.

ونوه التقرير إلى تجاوز إجمالي الإنفاق السياحي للسياحة الوافدة والمحلية 255 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 24 بالمئة للعام 2023 مقارنة بعام 2022، كما بلغ إجمالي الإنفاق للسياحة المحلية خلال العام 2023 أكثر من 114 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت قرابة 7 بالمئة، مقارنة بالعام 2022، فيما بلغ إجمالي الإنفاق للسياحة الوافدة خلال العام 2023 أكثر من 141 مليار ريال بنسبة نمو بلغت قرابة 44 بالمئة مقارنة بالعام 2022.

وبيّن أن إجمالي عدد السياح المحليين خلال النصف الأول من العام 2024م، وصل إلى 44 مليون سائح تجاوز إنفاقهم أكثر من 52 مليار ريال، فيما وصل عدد السياح الوافدين 15 مليون سائح بإجمالي إنفاق أكثر من 90 مليار ريال، وقد وصلت مساهمة السياحة المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5 بالمئة في ذات الفترة.