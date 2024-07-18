وقالت المجموعة، التي تدير أصولا للرعاية الصحية والتعليم، إن مجلس الإدارة وافق على الطرح وسيتعاقد مع مستشارين ماليين للاكتتاب العام الأولي.

وتأتي الخطوة في إطار موجة من عمليات الاكتتاب بمنطقة الخليج في السنوات القليلة الماضية، إذ تحاول الحكومات في دول مثل السعودية والإمارات تعزيز أسواق رأس المال وجذب الاستثمار.

وجمعت شركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3.6 مليار دولار من 23 طرحا عاما أوليا في النصف الأول من هذا العام، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن (إل.إس.إي.جي).

ويأتي الطرح العام الأولي في أعقاب اكتتاب وحدات أخرى للتعليم مثل شركة تعليم القابضة الإماراتية لإدارة المدارس وألف للتعليم التي تتخذ من أبوظبي مقرا وأدرجت أسهمها للمرة الأولى الشهر الماضي.

وقالت أمانات القابضة في مايو إنها تدرس خيارات لمنصتها التعليمية بما في ذلك الإدراج.

وتشمل منصة أمانات التعليمية كلا من (إم.دي.إكس) أحد الفروع الخارجية لجامعة ميدلسكس بلندن، وأيضا (إتش.دي.سي) التي تقدم خدمات تعليم ورعاية خاصة في السعودية، و(نِما القابضة) للتعليم العالي في أبوظبي.