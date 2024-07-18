وذكرت المندوبية في تقرير أن التضخم السنوي سينخفض ​​من 6.4 بالمئة في عام 2023 إلى 1.8 بالمئة في عام 2024 قبل أن يرتفع إلى 2.2 بالمئة العام المقبل.

وأضافت أن العجز المالي سيتقلص من أربعة بالمئة هذا العام إلى 3.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 بفضل ارتفاع إيرادات الضرائب والخفض التدريجي لدعم غاز الطهي مما سيعوض الإنفاق على زيادة الأجور.

وكان البنك الدولي قد خفض توقعاته الشهر الماضي، بشأن نمو الاقتصاد المغربي لعام 2024، حيث يتوقع أن يصل معدل النمو إلى 2.4 بالمئة، بانخفاض 0.7 بالمئة عن التوقعات السابقة في تقرير "الآفاق الاقتصادية" الصادر في يناير. ومع ذلك، توقع البنك الدولي تسارع وتيرة النمو في العام المقبل، متوقعًا أن يحقق المغرب معدل نمو بنسبة 3.7 بالمئة في عام 2025، بزيادة 0.4 بالمئة عن التوقعات السابقة وهو ما يتماشي مع توقعات المندوبية السامية للتخطيط في المغرب. ومن المتوقع أن ينخفض هذا المعدل إلى 3.3% في عام 2026.