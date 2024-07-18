وتضمن الإصدار 3 شرائح من السندات ذات الأولوية والسندات غير المضمونة، مقومة بالدولار، من خلال البرنامج العالمي للسندات متوسطة الأجل الخاص بالشركة.

وكانت شرائح السندات كالآتي:

2 مليار دولار من السندات، مستحقة في 2034، بعائد قدره 5.250 بالمئة

2 مليار دولار من السندات، مستحقة في 2054، بعائد قدره 5.750 بالمئة.

2 مليار دولار من السندات، مستحقة في 2064، بعائد قدره 5.875 بالمئة.

وتم تغطية الإصدار بأكثر من ستة أضعاف الحجم الأولي المستهدف والبالغ 5 مليارات دولار.

وشهد الإصدار إقبالاً واسعاً من قبل فئات متنوعة من المستثمرين المؤسسين الدوليين المهتمين بفرص الاستثمار في السندات ذات التصنيف الائتماني العالي.

وقال النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو السعودية، زياد المرشد إن تجاوز سجل الطلب على السندات مبلغ 33 مليار دولار يدل بشكل واضح على مستوى "المرونة المالية الاستثنائية لـلشركة".