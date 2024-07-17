وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 91.91 نقطة، أو 0.22 بالمئة، إلى 40862.57 نقطة.

وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 57.13 نقطة، أو 1.01 بالمئة، إلى 5610.07 نقطة.

كما نزل المؤشر ناسداك المجمع 321.15 نقطة، أو 1.74 بالمئة، إلى 18188.19 نقطة.