تعثرت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح الأربعاء، مع تراجع المؤشر ناسداك المجمع أكثر من واحد بالمئة بعد تصدر أسهم الشركات الرئيسية في مجالي التكنولوجيا وتصنيع الرقائق خسائر على نطاق واسع وسط مجموعة من نتائج الشركات وتوقعات فرض قيود تجارية أميركية جديدة على الرقائق الصينية.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 91.91 نقطة، أو 0.22 بالمئة، إلى 40862.57 نقطة.
وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 57.13 نقطة، أو 1.01 بالمئة، إلى 5610.07 نقطة.
كما نزل المؤشر ناسداك المجمع 321.15 نقطة، أو 1.74 بالمئة، إلى 18188.19 نقطة.