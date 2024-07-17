وأكدت وكالة الطاقة الدولية، اليوم، في أحدث بياناتها حول الشركات الناشئة العاملة في قطاع الطاقة العالمي، بلوغ حجم التمويلات المبكرة، التي جمعتها هذه الشركات خلال النصف الأول من 2024، أكثر من 7 مليارات دولار، منها 5.9 مليار دولار للطاقة النظيفة، و1.4 لشركات الطاقة الناشئة العاملة في المجال الرقمي.

وكان عام 2022 سجل رقما قياسيا في حجم التمويل المبكر، وذلك وفقا لبيانات وكالة الطاقة لـ (العام 2000 حتى 2024) بعد جمع 24.8 مليار دولار.

وأوضحت الوكالة أنه يتم تصنيف الشركات الناشئة، المتعلقة بالطاقة، إلى 12 نشاطا أو مجالا، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وتصدرت حصة الشركات الناشئة العاملة في مجال الطاقة المتجددة نحو 32.2 بالمئة من إجمالي النشاط خلال العام الماضي 2023؛ شاملة الطاقة الشمسية بـ 8.2 بالمئة، و0.6 بالمئة لطاقة الرياح، تليها الشركات العاملة في مجال كفاءة الطاقة بـ 16.8 بالمئة، وتخزين الطاقة والبطاريات بـ 10.3 بالمئة، فيما بلغت حصة الشركات العاملة في الطاقة النووية 1.1 بالمئة من الإجمالي.

وحول الشركات الناشئة العاملة في المجال الرقمي- المختصة بأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإنترنت الأشياء وغيرها من مجالات الرقمنة والحوسبة، بلغ عدد الشركات حتى النصف الأول من 2024، أكثر من مليون شركة في جميع أنحاء العالم.

وبلغ عدد شركات الطاقة النظيفة أكثر من 63.7 ألف شركة، وتعمل هذه الشركات على تحقيق التنمية المستدامة كالعمل على مكافحة التلوث وترتبط بالموضوعات المتعلقة بالمركبات الكهربائية والمباني الخضراء.