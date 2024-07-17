وأعلن البنك في بيان، الأربعاء، أنه حقق ربحا صافيا قدره 24.618 مليون دينار (80.55 مليون دولار) في الربع الثاني من 2024، مقارنة مع مبلغ 20.66 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2023، بزيادة 19 بالمئة.

وقال بنك بوبيان في بيان على موقع البورصة الكويتية إن ربحه الصافي نصف السنوي بلغ 49.61 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 41.273 مليون دينار قبل عام.

ومن جهة أخرى، قال بنك الكويت الوطني الأربعاء إنه حقق ربحا صافيا قدره 145.844 مليون دينار (477.19 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع 141.144 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2023 بزيادة 3.3 بالمئة.

كما قال البنك، في بيان للبورصة الكويتية، إن ربحه الصافي نصف السنوي بلغ 292.425 مليون دينار في النصف الأول من 2024، مقابل 275.347 مليون دينار قبل عام.

وقرر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية نصف سنوية بواقع عشرة فلوس لكل سهم عن فترة الستة أشهر الأولى من 2024.