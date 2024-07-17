وفي ورشة سرية لتصنيع الطوب على مشارف بلدة على خط المواجهة في شرق أوكرانيا، يعمل الجنديان بوهدان وفلاد في صنع طائرات بدون طيار، ويحتوي المصنع الصغير على طابعة ثلاثية الأبعاد لصنع المكونات اللازمة لتحويل التكنولوجيا المصممة للمتعة أو التصوير الجوي إلى سلاح فتاك، في وقت تصاعد فيه استخدام الطائرات بدون طيار في الحرب في أوكرانيا بسرعة في العامين الماضيين.

ويتذكر الجندي بوهدان، الذي طلب من "فاينانشال تايمز" عدم الكشف عن هويته إلا بالاسم الأول فقط، أنه قام بعرض أول هجوم بطائرة انتحارية بمنظور الشخص الأول لطاقم تلفزيون أجنبي في يونيو 2022، بعد أربعة أشهر من بدء الحرب.

وارتدى نظارات لرؤية البث المباشر من الطائرة، ثم قام بقيادتها عبر الخط الأمامي. في تسلسل أصبح مألوفًا الآن من مئات الفيديوهات المشابهة التي تم نشرها على الإنترنت، تكون الإطارات الأخيرة هي لوجوه الجنود الروس المندهشين بينما تقترب الطائرة منهم.

اليوم، لم تعد ورشتهم سوى جزء بسيط من ما أصبح أحد أهم الصناعات في أوكرانيا، فقد نقل الصراع الروسي الأوكراني الحرب بطائرات بدون طيار إلى مستويات جديدة من الشدة والتكرار.

طائرات الهجوم بدون طيار الزهيدة والفعالة ساعدت في سد بعض نقص قذائف المدفعية الذي عانى منه الجيش الأوكراني على مدار العام الماضي.

وتقول البلاد إنها انتقلت من ستة مُصنعين فقط للطائرات بدون طيار قبل الحرب إلى أكثر من مائتين، وهي قادرة على إنتاج مليون طائرة بدون طيار سنويًا.

يقول صاحب شركة أوتيريون التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، والتي تعمل على تطوير برمجيات لتشغيل أسراب من الطائرات بدون طيار أوكرانية الصنع القادرة على التواصل مع بعضها البعض، لورينز ماير، إن في كييف، كل شخص تحتاج إلى رؤيته من صانع هوائيات إلى مبرمج برمجيات أو مسؤول دفاعي، يعمل على مسافة عشرين دقيقة من أي شخص آخر، وإن أوقات الدورة اللازمة لتطوير ونشر التقنيات الجديدة منخفضة للغاية.

الشركات الكبرى

ووفق الصحيفة البريطانية، فإن:

هذا الانتشار السريع لتكنولوجيا ساحة المعركة الجديدة القوية يهز التسلسل الهرمي الراسخ لصناعة الدفاع العالمية، حيث سيطرت الشركات الكبرى لفترة طويلة.

برامج الأسلحة التقليدية تستغرق سنوات، وأحيانا عقودا من الزمن، لتطويرها وتعتمد على ميزانيات حكومية ضخمة، فضلا عن مرافق بحثية واختبارية ضخمة.

بينما على النقيض من ذلك، فإن الطائرات بدون طيار رخيصة الثمن وقاتلة وسريعة التصنيع، مما يساعد على تسوية الميدان بين اللاعبين الأصغر حجما وعمالقة الصناعة الراسخة.

ويقول الرئيس التنفيذي لشركة ساب السويدية الرائدة في مجال الدفاع، مايكل يوهانسون، إن أوكرانيا أظهرت أن الوقت اللازم لطرح المنتج في السوق والتطور الأكثر مرونة يشكلان أهمية كبيرة، بدلاً من تطوير منتج مثالي قد يستغرق سنوات عديدة، وأن بناء منتجات سريعة يمكن اختبارها وتعديلها واختبارها مرة أخرى أمر مهم،فالسرعة أمر بالغ الأهمية.

لا ينبغي للصناعة وحدها أن تتغير، إذ يتعين على إدارات الدفاع الحكومية أن تعمل على تحويل طريقة شرائها للأسلحة لمواكبة دورات التطوير الأسرع كثيراً للأسلحة التي تعتمد على البرمجيات بشكل متزايد والأنظمة المستقلة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، فيتعين على المسؤولين أن ينظروا خارج مجموعتهم المعتادة من الموردين لإشراك شركات أصغر حجماً، وكثير منها يأتي من خلفية تكنولوجية، وفق التقرير.

وقال رئيس القيادة الاستراتيجية البريطانية، الجنرال السير جيمس هوكنهول، أمام جمهور من المسؤولين العسكريين وكبار المسؤولين التنفيذيين في الصناعة في لندن هذا العام:

إذا كان لأوكرانيا أن تعلمنا أي شيء، فهو أننا بحاجة إلى التحرك بسرعة أكبر

بالنسبة للحكومات، فإن النتيجة النهائية قد تكون بمثابة الكأس المقدسة لمخططي الدفاع، ثورة حقيقية في الشؤون العسكرية.

استخدامها ليس بجديد

ورغم أن الحرب بالطائرات بدون طيار أصبحت في أوجها في أوكرانيا، فإن استخدام الطائرات بدون طيار أثناء الصراع ليس بالأمر الجديد، فقد طورت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الأنواع البدائية الأولى، مثل طوربيد كيترينج الجوي "باج"، خلال الحرب العالمية الأولى، رغم عدم استخدام أي منها في القتال.

كانت الولايات المتحدة أول من نشر طائرات الاستطلاع بدون طيار على نطاق واسع خلال حرب فيتنام، وبعد ذلك بدأت دول أخرى في الاستثمار بشكل أكبر في تكنولوجيا الطائرات بدون طيار.

وظهور الطائرات بدون طيار الرخيصة، المصنوعة في الصين غالباً، جنباً إلى جنب مع البرامج القابلة للتكيف بسرعة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي بشكل متزايد، أظهر كيف يمكن للطائرات بدون طيار تغيير طابع الحرب.

أصبح هذا واضحاً خلال صراع ناغورنو كاراباخ عام 2020، عندما استخدمت القوات الأذربيجانية طائرات بدون طيار بشكل مدمر ضد الدبابات الأرمينية والقواعد اللوجستية خلف خطوط المواجهة.

ومنذ ذلك الحين، تسارعت وتيرة استخدام هذه الطائرات، وتمتلك أوكرانيا الآن أساطيل كبيرة من الطائرات بدون طيار القادرة على استهداف الأهداف الروسية باستخدام أنظمة الملاحة المستقلة وبرامج الذكاء الاصطناعي الأكثر مقاومة للتشويش الإلكتروني من جانب العدو.

الشركات الناشئة وتغيير صناعة الدفاع

وكما غيرت الطائرات بدون طيار ساحة المعركة جذريا، فإن انتشارها المتزايد يغير أيضا صناعة الدفاع مع ظهور لاعبين جدد كمتحدين للشركات الراسخة مثل لوكهيد مارتن ورايثيون وبي إيه إي سيستمز، الشركات الرائدة التي هيمنت على القطاع لعقود من الزمن.

يقول المدير الإداري لمجموعة الأبحاث كابيتال ألفا بارتنرز، بايرون كالين، إن المفارقة هنا هي أن الطائرات الكبيرة كانت تتدخل في هذه السوق، ولكن كانت تعاني من فترات توقف متقطعة، على سبيل المثال طورت شركة لوكهيد مارتن طائرة MQM-105 أكويلا في أواخر سبعينيات القرن العشرين لتكون بمثابة أول مركبة يتم التحكم فيها عن بعد في ساحة المعركة للجيش الأميركي، ولكن البرنامج ألغي في نهاية المطاف.

ومن بين الشركات الناشئة شركة AeroVironment، وهي شركة مقاولات دفاعية أميركية صغيرة اكتسبت شهرة بعد أن أصبحت طائرتها بدون طيار من طراز Switchblade "الانتحارية" رمزًا مبكرًا للمقاومة الأوكرانية، وتأسست شركة AeroVironment في عام 1971 في كاليفورنيا، ويقع مقرها الرئيسي الآن بالقرب من البنتاغون في أرلينجتون بولاية فرجينيا، وحصلت على عقود حكومية متعددة.

وأوضح نائب الرئيس الأول للشؤون الحكومية في الشركة، تشيرش هوتون، أنها ترى اهتماماً من جانب الحكومة الأميركية التي تسعى إلى تسريع مشترياتها بطرق ما لمضاهاة سرعة الابتكار الصناعي.

وتشمل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التي حققت بالفعل تقدما في الصناعة:

Palantir Technologies، التي تبلغ قيمتها السوقية 58 مليار دولار.

شركة Rebellion Defense الأميركية.

شركة Helsing الأوروبية المتخصصة في الدفاع بالذكاء الاصطناعي، والتي هي بصدد جولة أخرى لجمع التمويل يمكن أن تقدر قيمتها بـ 4.5 مليار دولار.

تعد شركة أندوريل إندستريز، التي أسسها رجل الأعمال الكاليفورني بالمر لوكي، واحدة من أكبر المستفيدين من الطلب المتزايد من الجيوش على التكنولوجيا الجديدة، فقد اشترى البنتاغون مئات من طائراتها الهجومية من طراز ألتيوس-600 إم وأرسلها إلى الخطوط الأمامية في أوكرانيا.

إلى جانب شركة جنرال أتوميكس، اختارتها القوات الجوية الأميركية لبناء واختبار نماذج أولية للطائرات بدون طيار للمرحلة التالية من برنامج الطائرات القتالية التعاونية الرائد للخدمة، والذي يسعى إلى بناء أسطول من المركبات الجوية غير المأهولة.

شركة أندوريل تشكل بالفعل لاعبًا مهمًا في حد ذاتها، ولكن القرار كان بمثابة اختراق محوري بعد انتصار الشركة على شركات قائمة مثل بوينج ولوكهيد مارتن.

ويستجيب اللاعبون التقليديون، الذين تزاحمهم المنافسة المتزايدة وأصبحوا على دراية تامة بالتحديات الصناعية، لهذا الوضع، في كثير من الأحيان من خلال التعاون مع الوافدين الجدد أو الاستحواذ على منافسيهم الأصغر حجمًا.

ويقول جوهانسون من شركة ساب، التي استحوذت العام الماضي على حصة 5 بالمئة في هيلسينج، إن هناك طرقاً مختلفة لإنشاء تعاونات وشراكات، وإجراء استثمارات مباشرة أو غير مباشرة، لاستكمال تطوير التكنولوجيا الداخلية، كما تلعب شركات الدفاع دوراً في دعم الشركات الناشئة لدمج حلولها في عمليات الشراء في أوقات السلم.

ويصف المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك لشركة هيلسينج، غوندبرت شيرف، العلاقة بين الشركات بأنها مزيج من التعاون والمنافسة.

وقد دخلت الشركة المتخصصة في حلول البرمجيات القائمة على الذكاء الاصطناعي للدفاع في شراكة مع شركتي ساب وإيرباص. وفي يونيو من العام الماضي، اختارت الحكومة الألمانية شركتي هيلسينج وساب لتوفير قدرات الحرب الإلكترونية الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحديث طائرة يوروفايتر.

وتقول إيرباص إنها ستعمل أيضًا مع الشركة على الذكاء الاصطناعي لنظام وينجمان المستقبلي، حيث ستعمل الطائرات بدون طيار مع طائرات مقاتلة مأهولة.

وأكد شيرف من شركة هيلسينج، أن الدفاعات ستظل دائمًا لعبة تعتمد على الأجهزة والبرامج، مرجحًا أنها ستعتمد بشكل متزايد على البرامج، وسوف يستوعب البرنامج قدرًا كبيرًا من القدرات والتعقيد.

وفي المملكة المتحدة، استحوذت شركة BAE Systems على شركة Malloy Aeronautics الناشئة في فبراير بعد شراكة استمرت عامين.

ويقول أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة BAE ، نيل أبلتون، والذي تم تعيينه رئيسًا تنفيذيًا لشركة Malloy:

إن الشركة العملاقة في المملكة المتحدة حريصة على عدم خنق العقلية الريادية لشركة Malloy، التي طورت مجموعة من الطائرات بدون طيار الكهربائية الثقيلة رباعية المراوح لمهام لوجستية قصيرة إلى متوسطة المدى.

الخطة تتلخص في تحويل "مالوي" من شركة صغيرة ومتوسطة الحجم إلى شركة أكبر.

إذا كان هناك احتياج إلى الذهاب والوصول إلى قدر كبير من المال، فيمكن اللجوء إلى بي إيه إي، سواء كان ذلك لإدارة الفجوات في دفاتر طلبات العملاء أو للحصول على استثمار رأسمالي.

يقول الرئيس التنفيذي للعمليات في مالوي، أوريول باديا، والذي انضم إلى الشركة في عام 2016، إن هناك "تغييرًا طفيفًا" منذ الاستحواذ فيما يتعلق بعلاقات الشركة مع إدارات الدفاع، وأوضح أن الشركة كانت لديها علاقات جيدة مع المستخدمين النهائيين على الأرض ثم أعجب شخص أعلى بمنتجاتها. والآن أصبح لدى الشركة القدرة على التحدث مباشرة مع العميل حول أشياء مثل الاستراتيجية، فقد كانت خارج الدائرة من قبل.

مبادرات حكومية

وتشير بعض الحكومات الغربية إلى موجة من المبادرات باعتبارها دليلاً على استجابتها للتكنولوجيا سريعة التطور.

في أغسطس الماضي، أطلق البنتاغون مبادرة "ريبليكاتور"، التي تهدف إلى نشر آلاف الطائرات بدون طيار عبر مناطق متعددة في غضون 18 إلى 24 شهراً، وكانت شركة "إيروفيرونمنت" من بين الشركات المختارة في الدفعة الأولى.

وفي غضون خمسة أشهر فقط، نجح البنتاغون في تحقيق ما "تستغرقه وزارة الدفاع عادة من عامين إلى ثلاثة أعوام"، وفقا لكاثلين هيكس، نائبة وزير الدفاع المسؤولة عن المبادرة.

ورغم أن الجيوش الأوروبية لا تزال متأخرة كثيراً عن الولايات المتحدة، فإنها بدأت تلحق بها، فقد خصصت وزارة الدفاع البريطانية 5 بالمئة من ميزانيتها السنوية للبحث والتطوير، أي ما يعادل 2.7 مليار جنيه إسترليني سنوياً، مع تخصيص 2 بالمئةأخرى من الميزانية لدعم التكنولوجيات العسكرية الواعدة والعلوم التطبيقية.

وفي الوقت نفسه، ستساعد وكالة الابتكار الدفاعي المخطط لها، والتي تم تصميمها على غرار وحدة الابتكار الدفاعي في الولايات المتحدة، وهي في الأساس صندوق رأس مال استثماري مدعوم من الحكومة، في توجيه هذه الأموال إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لمساعدة التقنيات الواعدة على عبور ما يسميه أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية "وادي الموت" وتبنيها من قبل البرامج العسكرية الأساسية.

كما بدأ حلف شمال الأطلسي في تغيير عمليات الشراء الخاصة به، فشكل برنامج تسريع الابتكار "ديانا"، لتعزيز التعاون مع الشركات الناشئة وغيرها من شركات التكنولوجيا، كما أعلن عن إنشاء صندوق ابتكار حلف شمال الأطلسي الذي يركز على التكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج.

ويقول الشريك الإداري لمخطط حلف شمال الأطلسي، أندريا ترافيرسون: "إن حلفاءنا ينظرون إلى ما يحدث في أوكرانيا ويتطلعون إلى محاكاة بعض ذلك"، واصفاً الصراع بأنه "محرك كبير لتسريع التبني".

ومع ذلك، بالنسبة لعديد من الوافدين الجدد إلى مجال الدفاع الذين يرون مدى سرعة تغير الحرب في أوكرانيا، فإن المبادرات قليلة للغاية ومتأخرة للغاية، وفق تقرير الصحيفة البريطانية.

ويتساءل ماير من شركة أوتيريون، الذي يخشى أن تتفوق روسيا والصين، باقتصاديهما القائمين على القيادة والسيطرة، على الغرب عندما يتعلق الأمر بتحديث جيوشهما: "لماذا لا يخصص صندوق الناتو سوى مليار يورو؟ لماذا لا يخصص عشرة مليارات يورو؟"، ويضيف: "نحن لا نبذل ما يكفي من الجهد".

ويخشى بعض المديرين التنفيذيين من أن يكون أحد العوائق هو أن النهج الجديد سوف يتطلب إحداث خلل في الطريقة الحالية في ممارسة الأعمال، حيث كانت شركات الدفاع الكبرى تتمتع في كثير من الأحيان بما وصفه المنافسون بعلاقة حميمة مع الحكومات.

إن التغيير الحقيقي يعني أيضاً التخلي عن نموذج المشتريات الذي كان المخططون العسكريون يميلون بموجبه إلى إضفاء طابع "ذهبي" على المتطلبات، الأمر الذي أدى إلى عملية كانت محاطة بتجاوز التكاليف والتأخير الطويل.

ومع ذلك، ورغم إدراك بعض المسؤولين للحاجة إلى السرعة، فإنهم يقولون إن هناك حاجة إلى توخي الحذر عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع شركات التكنولوجيا.

ويقول أحد المسؤولين الأوروبيين، في إشارة إلى الوضع شبه الاحتكاري الذي تتمتع به عديد من شركات البرمجيات العملاقة: "يتعين علينا أن نحرص على ألا نستبدل الاعتماد على الأعداد الأولية بالاعتماد على شركات التكنولوجيا".

ويقول يوهانسون من شركة ساب إن هناك اعتبارات أخرى يجب أخذها في الاعتبار، وهي:

الاختلافات الجوهرية بين المشتريات في زمن السلم والحرب.

هناك عديد من المتطلبات المهمة فيما يتعلق بالسلامة والأمن، وعمر التخزين، ولوائح المشتريات وما إلى ذلك، والتي تصبح أقل أهمية بكثير في أوقات الحرب.

يجب أن تكون الصناعات الدفاعية قادرة على دعم هذين السيناريوهين.

ويعتقد معظم المديرين التنفيذيين بأن صناعة الدفاع الناجحة سوف تحتاج إلى الاعتماد على كلا النوعين من الشركات وكلا النوعين من المعدات والأجهزة والبرامج.

ويرى الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص للدفاع والفضاء، مايكل شولهورن، أن الشركات الناشئة والرئيسية تؤدي أدوارًا مختلفة، وأوضح أنه في حين تعمل الشركات الناشئة على تطوير "تقنيات جديدة بسرعة كبيرة"، لا تزال الصناعة بحاجة إلى مقاولين تقليديين يجلبون "الخبرة والمرونة، مشدداً على أن التعاون بين الجانبين مهم.. ويحذر من "إدانة كل ما هو قديم".

أسباب نمو استخدام الطائرات بدون طيار

وفي هذا السياق، أكد خبير التطوير التكنولوجي وأمن المعلومات، هشام الناطور، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن استخدام الطائرات بدون طيار نمى بشكل هائل خلال آخر 15 عامًا، مستعرضًا بعض الأسباب التي أدت إلى هذا النمو واتجاه الجهات المختلفة نحو استعمال المسيرات والطائرات بدون طيار، ومنها:

التكلفة المنخفضة التي تجعل الطائرات دون طيار في متناول عديد من الجهات والدول المختلفة التي تستخدم هذه الطائرات والتقنيات.

سهولة الاستخدام: الأشخاص الذين يستعملون تلك الطائرات ليسوا من ذوي المهارات المطلوبة لدى الطيارين العاديين، لكن فقط تكون لديهم مهارات تقنية محدودة حتى يستطيعوا استخدام أنواع تلك الطائرات.

تنوع الاستخدام بين طائرات الاستطلاع والمراقبة والاستهداف والهجوم.

وأكد أن تزايد استخدام الطائرات دون طيار يؤثر بشكل مباشر على صناعة الدفاع، ويؤدي إلى تغيير كبير بها، موضحًا:

استخدام الطائرات دون طيار يزيد من دقة وفعالية العمليات، خاصة وأن لديها دقة أكثر من الأسلحة التقليدية، وهو ما يسمح لها باستهداف الهدف بدقة أكبر مع تقليل الخسائر البشرية، حيث يتم حصر الهدف عن طريق استخدام الكاميرات والرادارات، خاصة تقنية الليدر وهي مسيرات تستخدم تقنية متقدمة.

الطائرات دون طيار توفر معلومات استخباراتية حيوية بالوقت الفعلي، وهو ما يسمح للقادة العسكريين والجهات التي تستخدمها باتخاذ قرارات أفضل على ساحة المعركة أو الساحة المستهدفة.

قلة التكلفة من جانب الأرواح البشرية، فلا يوجد بتلك الطائرات قائد أو عسكريين وحال تعرضها لأي هجوم أو تنزيل للطائرة، تكون الخسارة فقط لقيمة الطائرة والتقنيات التي بها، فتقتصر الخسائر فقط فقط على الماديات

وأوضح أن هناك بعض التحديات التي تواجه صناعة الطائرات دون طيار، مستعرضًا بعضها فيما يلي:

التهديدات الإلكترونية، ذلك أن الطائرات المسيرة تكون عرضة للقرصنة والهجمات الإلكترونية، وهو ما يعرضها للخطر ويجعلها غير قادرة على التحكم والتشويش والتأثير على راداراتها والموجات التي تستلمها وترسلها.

المخاوف الأخلاقية المرتبطة باستخداماتها الأخرى.

وفي السياق ذاته ذكر أن هناك دوراً كبيراً لاستخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة الطائرات دون طيار، على النحو التالي:

الطيران الذاتي: الذكاء الاصطناعي يمكن الطائرات من الطيران بشكل مستقل وعن طريق تقنياته، تحدد مساراتها لتتجنب العقبات والوصول إلى أهدافها دون أي تدخل بشري، فقط يتم تلقينها الهدف والوجهة لتقوم بالتنفيذ

معالجة البيانات: إن الطائرات من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي تكون لديها قدرة على تحليل البيانات التي تجمعها من كاميرات وأجهزة الاستشعار الأخرى وتقدم معلومات استخباراتية

الاستهداف الدقيق: فمن خلال أنظمة الذكاء الاصطناعي يكون لدى الطائرات القدرة على الاستهداف بشكل أدق مما يقلل الخسائر البشرية والأضرار الجانبية

توسيع نطاق استخدامها: أنظمة الذكاء الاصطناعي جعلت هناك مهام جديدة للطائرات بدون طيار مثل توصيل الإمدادات وإجراء عمليات البحث والإنقاذ وإدارة الكوارث، وعلى سبيل المثال بعض الدول تستخدمها لتوصيل الإسعافات الأولية للأماكن التي يصعب الوصول لها، والاستخدام بالبيئات المعقدة جغرافيا والبيئات التي لديها إضاءة منخفضة والمناطق الزراعية والتضاريس الجبلية.

تحسين كفاءة العمليات: أنظمة الذكاء الاصطناعي تمكن الطائرات بدون طيار أن تقدم العديد من المهام مثل التخطيط للمهام والتحكم بالطيران وتحليل البيانات

انخفاض التكاليف: أنظمة الذكاء الاصطناعي تقلل من تكاليف تشغيل الطائرات بدون طيار من خلال تحسين كفاءة العمليات وتقليل الاعتماد على المشغلين البشريين

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي دخل مجال الصناعة الدفاعية ولديه كثير من التطبيقات مثل:

أنظمة الأسلحة وتطوير الأنظمة ذاتية التشغيل مثل الصواريخ الذكية التي لديها قدرة على تحديد أهدافها واتخاذ قرارات الهجوم دون تدخل بشري.

الاستخبارات والمراقبة

تحليل كميات هائلة من البيانات من مختلف المصادر مثل الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار وأجهزة الاستشعار

كشف التهديدات واتخاذ قرارات استراتيجية سريعة، أسرع من البشرية

الدعم اللوجيستي؛ فهناك كفاءة بسلاسل التوريد وتوقع احتياجات المعدات وتوزيع الموارد بشكل فعال

التدريب والمحاكاة: يمكنإنشاء بيئة تدريبية واقعية باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز وتحسين مهارات الجنود، ما يؤدي إلى تقليل مخاطر التدريب الفعلي

التأثير على قطاع الدفاع عن طريق الذكاء الاصطناعي، فهناك زيادة بالدقة والفعالية وتحسين دقة الاستهداف وتسريع وتيرة اتخاذ القرارات.

وأكد أن لاعتماد الشركات الناشئة على الذكاء الاصطناعي في صناعة الدفاع تأثير هام، لأنها تلعب دوراً عبر دفع الابتكار بمجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته بصناعة الدفاع وهو ما يرجع إلى مرونتها وسرعتها للتكيف مع التطورات التكنولوجية.

وقال إن الشركات الناشئة دائما ما تسعى للمنافسة، خاصة وأن لديها حافز المنافسة أكثر من الشركات الكبرى، فهي تطمح لأن يكون لديها نقاط قوة بالساحة التكنولوجية حتى يكون لها تأثير، مما يفتح باب المنافسة، فتجرب كل شركة أن يكون لديها بصمة بهذا المجال.

لماذا تقبل الشركات الناشئة على الطائرات بدون طيار؟

وبدوره قال الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء سمير فرج، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الطائرات دون طيار تعد نوعًا جديدًا من الأسلحة التي لها مميزات عديدة، وهو ما دفع الشركات الناشئة للإقبال على تصنيعها والتي بدورها لعبت دورًا كبيرًا في ازدهار تلك الصناعة.

وعدد بعض المزايا للطائرات دون طيار، ما جعلها تمثل شكلًا جديدًا من أشكال القتال في الفترة القادمة، ومنها:

لا تكتشف عن طريق الرادارات بسهولة

حجمها قليل ولا تنكشف من الرادارات المعادية

لا تحتاج إلى مطار

تطير فوق الأسطح

تستطيع تنفيذ جميع المهام التي تنفذها الطائرات المقاتلة والقاذفة، منها الاستطلاع والطائرات الانتحارية والتشويش اللاسلكي وتشويش الإعاقة.

وأوضح أن الطائرات دون طيار أسعارها منخفضة بالنسبة للطائرات المقاتلة، مشيرًا إلى أن التفاوت والتنوع بالأسعار يحدد حسب أنواع الكاميرات وأنظمة التحكم ومدة الطيران. كما أكد أن السعر المنخفض للطائرات دون طيار، يؤثر على تكلفة العمليات العسكرية بحيث تكون أقل تكلفة.

وعن دور الشركات الناشئة في الصناعة فأوضح أنها تستطيع صناعة الطائرات الصغيرة فقط، لكن ليست لديها إمكانات صناعة الطائرات الكبرى لتستطيع من خلال ذلك منافسة الشركات الكبرى.