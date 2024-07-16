وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة، الثلاثاء، إن القراءة المستقرة لمبيعات التجزئة الشهر الماضي جاءت بعد قراءة معدلة بالزيادة بنسبة 0.3 بالمئة في مايو.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراؤهم قد توقعوا انخفاض مبيعات التجزئة في أميركا، وهي في الغالب سلع وليست معدلة في ضوء التضخم، بنسبة 0.3 بالمئة.

ومع ذلك، فإن التوقعات المستقبلية للمبيعات غير مواتية.

وأصبحت الأسر أكثر حساسية للأسعار وتركز على الاحتياجات الأساسية في مشترياتها، وهو ما يتضح في تقارير بيانات الأرباح من كبار تجار التجزئة والمصنعين.

وارتفعت مبيعات التجزئة باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات المتعلقة بالغذاء 0.9 بالمئة الشهر الماضي بعد ارتفاعها 0.4 بالمئة في مايو.

وبلغت تقديرات النمو للربع الثاني من أبريل إلى يونيو نحو اثنين بالمئة قبل بيانات مبيعات التجزئة.

ونما الاقتصاد بمعدل 1.4 بالمئة في الربع الأول.