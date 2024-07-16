وقالت Adobe إن الإنفاق في أمازون قد يرتفع بنسبة 10.5 بالمئة خلال هذا الحدث مقابل الإنفاق في نفس الحدث عام 2023.

وبدأت أمازون بإقامة هذا الحدث منذ نحو عقد من الزمن، وعادة ما يتم إجراؤه في شهر يوليو.

ويمثل "يوم برايم" ما بين 1 إلى 2 بالمئة من صافي مبيعات شركة أمازون عالميا، وفقاً لأبحاث مؤسسة CFRA.

وبدأت أمازون الإعلان عن صفقات ما قبل "يوم برايم" في أوائل شهر يوليو، وتحديدا على الملابس ومعدات العودة إلى المدرسة ومنتجات الصحة والإلكترونيات، على الرغم من أنها قامت بجدولة الحدث قبل خمسة أيام هذا العام، مقارنة بالعام الماضي.

وذكرت أمازون أن اليوم الأول من Prime Day 2023 قد حقق أكبر قيمة للمبيعات في يوم واحد على الإطلاق، على الرغم من أنها لم تكشف عن إجمالي المبيعات المسجلة.

وأنفق المتسوقون نحو 12.7 مليار دولار في أمازون إجمالا خلال العام الماضي في "يوم برايم"، أي أكثر بنسبة 6.1 بالمئة مما أنفقوه خلال نفس الحدث لعام 2022، وفقا لشركة Adobe.

أهمية "يوم برايم"

يعتبر شهر يوليو هو الأبطأ في المبيعات بالنسبة لتجار التجزئة، إلا أن "يوم برايم" قد غير هذا العرف، وخلق حالة يبحث فيها المتسوقون عن الصفقات الجديدة، خاصة على ملابس العودة إلى المدرسة، والإلكترونيات، والأزياء ذات الطابع الرسمي، وحقائب الظهر، والديكورات ومستلزمات السكن الجامعي.

ولمحاولة منافسة "يوم برايم" تطلق الشركتان المنافستان "Walmart" و"Target" أيضاً تخفيضات وفعاليات تسويقية لشهر يوليو في محاولة للتغلب على أمازون في "لعبتها الخاصة"، وجزء من الأموال التي ينفقها الأميركيون على سلع "العودة إلى المدرسة" هذا الصيف، والتي تقدر بنحو 38.8 مليار دولار، بحسب الاتحاد الوطني الأميركي لتجارة التجزئة.

وخلال سنوات من التضخم المرتفع، قام المتسوقون بتأخير شراء السلع غير الأساسية، إلا أن تجار التجزئة عادة ما يحاولون إغراء المتسوقين من خلال الإعلان عن تخفيضات قوية في شهر يوليو.

وتوقعت Adobe أن المتسوقين قد ينفقون 7.1 مليار دولار عبر أمازون يوم الثلاثاء وحده، بزيادة 11.3 بالمئة عن العام السابق.

ومن المتوقع أن يحقق اليوم الثاني لـ "يوم برايم" مبيعات بقيمة 6.9 مليار دولار، بزيادة 9.2 بالمئة عن العام السابق.

وتتوقع شركة Adobe أن تقدم أمازون تخفيضات بنسبة 22 بالمئة على الإلكترونيات، و20 بالمئة على الملابس، و17 بالمئة على السلع المنزلية والأثاث، و11 بالمئة على السلع الرياضية.

وتعتمد توقعات Adobe على تحليلات تهدف لقياس حجم وقيمة المعاملات بناء على بيانات من أيام "برايم" السابقة.