تحركات الأسعار

بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.4 بالمئة.

وقاد المؤشر الفرعي للموارد الأساسية الانخفاضات القطاعية مع تراجعه 1.2 بالمئة، إذ اقتفى أثر تراجع أسعار النحاس.

وزاد من خسائر القطاع تراجع أسهم "ريو تينتو" المدرجة في لندن بنسبة 2.2 بالمئة بعد أن أعلنت شركة التعدين العالمية العملاقة عن شحنات أقل من التقديرات لخام الحديد في الربع الثاني.

وهوى سهم "هيوجو بوس" تسعة بالمئة تقريبا بعد أن خفضت دار الأزياء الألمانية توقعات مبيعاتها السنوية بسبب ضعف الطلب الاستهلاكي العالمي خاصة في أسواق مثل الصين والمملكة المتحدة.

ولم تشهد مبيعات شركة "ريتشمونت" مالكة "كارتييه"، تغيرا يذكر تقريبا في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، إذ أثر الانخفاض الحاد في الطلب الصيني على النتيجة الإجمالية، مما دفع مبيعاتها إلى أقل بقليل من التوقعات. وانخفض سهم ريتشمونت 0.1 بالمئة.

ودفعت التراجعات أسهم قطاع السلع الشخصية والمنزلية للانخفاض 0.7 بالمئة.

وركزت الأسواق أيضا على التطورات السياسية في أميركا، إذ يقيم المتعاملون في تأثير إمكانية فوز دونالد ترامب بولاية ثانية لرئاسة الولايات المتحدة.