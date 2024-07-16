تحركات الأسهم

أغلق المؤشر نيكي مرتفعا بنسبة 0.2 بالمئة عند 41275.08 نقطة، وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 0.34 بالمئة عند 2904.5 نقطة.

وكانت الأسواق اليابانية مغلقة أمس الاثنين بمناسبة عطلة رسمية.

واختتمت الأسهم الأميركية جلسة أمس الاثنين على ارتفاع، إذ عززت الرهانات بفوز ترامب بولاية ثانية الآمال في بيئة تنظيمية أكثر مرونة.

وقفز سهم شركة "ميتسوبيشي" للصناعات الثقيلة خمسة بالمئة وكسب سهم "كاواساكي" للصناعات الثقيلة 6.2 بالمئة، ليكونا من أكبر الرابحين، إذ حفزت التكهنات بفوز ترامب ما سمي "بصفقات ترامب".

وكانت شركات النفط من بين الأفضل أداء على صعيد القطاعات، إذ ارتفعت 1.5 بالمئة.

ومع ذلك، حدت عمليات جني الأرباح في التعاملات المسائية من المكاسب.

وتتطلع الأسواق إلى بيانات أرباح الشركات، إذ يتوقع العديد من المشاركين أن تعلن شركات التصدير عن زيادة الإيرادات وسط ضعف الين.

وارتفع الين مقابل الدولار منذ يوم الخميس، مع اعتقاد كثيرين بأن طوكيو ربما تدخلت لدعم العملة لتصعد عن أدنى مستوياتها في 38 عاما.

وصعد سهم شركة "تي.دي.كيه كورب" لصناعة المكونات الإلكترونية 5.4 بالمئة اليوم الثلاثاء وربح سهم شركة طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات صناعة الرقائق 1.1 بالمئة.

وانخفض سهم شركة "فاست ريتيلينج" المالكة للعلامة التجارية للملابس "يونيكلو" بنسبة 1.3 بالمئة.