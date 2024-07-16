وُيعد مجمّع "جنان من الدار" أول مشروع تطويري للدار في دبي بالشراكة مع دبي القابضة، وهي شركة استثمار عالمية متنوّعة الأنشطة لديها استثمارات في 31 دولة حول العالم.

وتجاوز إجمالي قيمة المبيعات مليار درهم إماراتي (نحو 272.3 مليون دولار) خلال فعاليات المبيعات التي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي والدار سكوير في أبوظبي، بالإضافة إلى حملة ترويجية دولية في ستة أسواق مختلفة حول العالم.

ويبرهن هذا الإقبال الكبير على آخر مشاريع الدار في دبي، والذي يأتي عقب النجاح الكبير الذي حققه كلٍ من "جنان من الدار" و "أثلون"، على مواصلة الزخم الذي حققته الدار في دبي وجاذبية المفاهيم السكنية التي تقدمها في الإمارة.

وساهم المشترون الدوليون والمقيمون في دولة الإمارات بنسبة 83 بالمئة من إجمالي المبيعات، ومثل حاملو جوازات السفر الهندية والمصرية والبريطانية أكبر ثلاثة أسواق دولية من حيث حجم المبيعات، مما يؤكد على مكانة دبي كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار والعيش.

وحظي المشروع بإقبال قوي من مواطني الدولة الذين ساهموا بنسبة 17 بالمئة المتبقية.

وساهمت الإناث بنسبة 28 بالمئة من المبيعات، بينما ساهم الذكور بنسبة 72 بالمئة المتبقية.

وشكّل المشترون تحت سن 45 عاماً نسبة 56 بالمئة من المشترين، فيما ساهم المشترون الذين يستثمرون لأول مرة في مشاريع الدار العقارية بنسبة 88 بالمئة من المبيعات، مما يعكس النمو المستمر لقاعدة عملاء الدار في دولة الإمارات وخارجها.

وصُمّم مشروع "فيرديس من جنان" بعناية ليمنح قاطنيه ملاذاً هادئاً بعيداً عن صخب الحياة اليومية، ووسط بيئة مستوحاة من أجواء المنتجعات الفاخرة، بحيث تدمج الرفاه والطبيعة مع الحياة العصرية، وتحفز قاطنيها على اتباع أسلوب عيش صحي ونشط.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء في المشروع في الربع الأول من عام 2025.