وجاء الارتفاع في أسهم الشركة الأميركية العملاقة بعد أن رفع بنك "مورغان ستانلي" سعره المستهدف لسهم الشركة المصنعة لهواتف آيفون وصنفه باعتباره "الخيار الأفضل".

وعزا "مورغان ستانلي" ذلك إلى الجهود التي تبذلها أبل في مجال الذكاء الاصطناعي بهدف زيادة مبيعات الأجهزة.

وفيما اعتُبر خطوة للحاق بشركة غوغل التابعة لألفابت و"أوبن إيه.آي" المدعومة من مايكروسوفت، كشفت الشركة المصنعة لأجهزة آيباد الشهر الماضي عن (أبل إنتليجنس) وحثت عملائها على تحديث أجهزتهم للاستفادة من التكنولوجيا الجديدة.

وصعد سهم أبل إلى 236.30 دولار، لتبلغ القيمة السوقية للشركة نحو 3.62 تريليون دولار، وهي الأعلى في العالم.

وقفز سهم أبل بنحو 20 بالمئة منذ بداية العام.

وقال محللون في "مورغان ستانلي": "أبل إنتليجنس حافز واضح لتعزيز مبيعات آيفون وآيباد".

ورفع البنك، الذي توقع في وقت سابق أن تبيع أبل ما بين 230 مليون و235 مليون هاتف آيفون في كل من العامين المقبلين، سعره المستهدف لسهم الشركة إلى 273 دولارا من 216 دولارا.