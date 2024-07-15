وجاء التعديل في التوقعات نظراً للسجل الاقتصادي الجيد الذي تم تحقيقه في الأشهر الماضية، وفق ما أعلن وزير المالية، الأحد.

وفي مقابلة مع صحيفة "إل بايس"، أوضح وزير الاقتصاد، كارلوس كويربو أن الحكومة ستبقي على توقعات نمو بنسبة 2.2 بالمئة للعام 2025 في اطار توقعاتها الجديدة للاقتصاد الكلي، والتي سيعتمدها مجلس الوزراء الثلاثاء.

كما توقع الوزير انخفاضاً واضحاً في نسبة البطالة خلال الأشهر المقبلة، وذلك بفضل توفير "أكثر من مليون فرصة عمل" بين عامي 2024 و2025.

وعن أسباب المراجعات، قال الوزير إنها تعود إلى النتائج الجيدة التي سجلها الاقتصاد الإسباني منذ مطلع العام، مدفوعة بالصادرات والاستثمارات.

وأضاف أن البلاد حققت نمواً متوازناً، بمساهمة إيجابية من الطلب المحلي والقطاع الأجنبي.

وأضاف: "نلاحظ أن الاستثمارات ستزداد بشكل كبير هذا العام لمعدلات تتجاوز 4 بالمئة وأكثر".

وكان من المتوقع إجراء هذه المراجعات نظراً لزخم النشاط الاقتصادي الإسباني مدفوعاً بانتعاش قطاع السياحة الرئيسي في البلاد بعد سنوات من الاضطراب الناجم عن الوباء، بالإضافة إلى أموال خطة الإنعاش الأوروبية التي حصلت عليها مدريد.

وفي 2023، حققت البلاد نمواً بنسبة 2.5 بالمئة، متجاوزة معدل الاتحاد الأوروبي 0.4 بالمئة. واستمرت على هذا النحو في الربع الأول مع زيادة في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.8 بالمئة، أي ما يعادل ضعف توقعات مصرف إسبانيا.