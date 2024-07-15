ووفقا للبيانات التي جمعتها الجمعية الكورية للسيارات والتنقل، بلغ متوسط سعر صادرات السيارات 25,224 دولارا أميركيا خلال الفترة من يناير إلى يونيو، بزيادة قدرها 0.5 بالمئة عن 25,079 دولارا قبل عام.

وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء الكورية، أن هذه الزيادة جاءت وسط تزايد الطلب على الطرز الصديقة للبيئة، فضلا عن سيارات الدفع الرباعي والسيارات التجارية، والتي عادة ما تأتي بأسعار أعلى.

وفي الوقت نفسه، بلغت القيمة الإجمالية لصادرات السيارات 37 مليار دولار أميركي في النصف الأول من هذا العام، بزيادة قدرها 3.9 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات الهجينة بنسبة 19.5 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول، مع زيادة صادرات المركبات التجارية أيضا بنسبة 6 بالمئة، وفقا لبيانات منفصلة جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة.