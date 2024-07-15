واقتربت العملة الشهيرة، ذات القيمة الأكبر بالأصول الرقمية، من مستويات 63 ألف دولار، بعد أن سعدت بأكثر من 4.5 بالمئة، الاثنين، بعد نحو يومين من إصابة ترامب برصاصة في أذنه اليمنى في إطلاق نار خلال تجمع حاشد في بنسلفانيا، في واقعة أثارت إدانة عالمية وهزت سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية.

واستجابت الأسواق مع تزايد احتمالات فوز ترامب على الفور، الذي قدم نفسه على أنه صديق للعملات المشفرة لمحاولة جذب الناخبين المترددين.

ويتشابه الارتفاع في البتكوين مباشرة بعد حادثة إطلاق النار، ارتفاعها القصير عقب أداء جو بايدن الضعيف في المناظرة الأخيرة ضد ترامب أواخر يونيو.

ويجادل المدافعون عن العملة المشفرة بأنها تعمل كمخزن للقيمة وأداة للتحوط ضد الاضطرابات السياسية، وهو ادعاء مثير للجدل نظراً لطبيعتها المتقلبة.

ترامب وعمليات التعدين

خلال يونيو الماضي، التقى ترامب مع القائمين على عمليات تعدين البتكوين.

وقال ترامب في منشور على منصته Truth Social، إنه يرغب بأن تكون جميع عملات البتكوين المتبقية "مصنوعة في الولايات المتحدة".

ومن الجدير بالذكر أن حملة ترامب تقبل التبرعات في شكل أصول رقمية، مع وجود أنباء غير مؤكدة عن سعي ترامب لإجراء نقاشات حول العملات المشفرة مع إيلون ماسك، بحسب تقرير نشرته "بلومبرغ".

ووصلت عملة البتكوين إلى مسوى قياسي بالقرب من مستوى 74 ألف دولار في مارس الماضي، بدعم من الطلب على الصناديق المتادولة للعملات الرقمية في البورصة الأميركية، قبل أن تعاود التراجع من جديد وسط عمليات بيع كبيرة آنذاك.